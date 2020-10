Comunicado do Business Wire :C3.ai

A C3.ai, a Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) e a Adobe Inc. (NASDAQ: ADBE) anunciaram hoje o lançamento do C3 AI® CRM powered by Microsoft Dynamics 365. A primeira solução de gestão de relacionamento com o cliente (customer relationship management, CRM) empresarial com inteligência artificial (IA) é desenvolvida para setores de mercado específicos, se integra com a Adobe Experience Cloud e promove operações de interação com clientes munidas de percepções de negócios preditivas.

As empresas parceiras concordaram em:

-- Integrar o Microsoft Dynamics 365, a Adobe Experience Cloud (inclusive a Adobe Experience Platform) e os modelos de dados, conectores e modelos de IA da C3.ai para determinados setores em uma oferta conjunta de acesso ao mercado desenvolvida para oferecer um pacote integrado de soluções de CRM habilitados por IA para setores específicos que inclui marketing, vendas e atendimento ao cliente.

-- Vender a oferta de CRM com IA para setores específicos com equipes de vendas dedicadas para se direcionarem a contas empresariais de diversos setores em todo o mundo e também com agentes e parceiros de setor.

-- Direcionar-se a setores de mercado específicos, que incluem inicialmente serviços financeiros, petróleo e gás, serviços públicos, fabricação, telecomunicações, setor público, assistência à saúde, defesa, inteligência, automotivo e aeroespacial.

-- Comercializar mundialmente a oferta com a marca das três empresas, respaldada por seu compromisso com o sucesso dos clientes.

"A Microsoft, a Adobe e a C3.ai estão reinventando um mercado criado pela Siebel Systems há mais de 25 anos", declarou Thomas M. Siebel, CEO da C3.ai. "As dinâmicas do mercado e as determinações da transformação digital estão mudando consideravelmente os requisitos de mercado do CRM. Já não basta contar com um sistema de registros de CRM projetado para fins gerais. Os clientes necessitam hoje de soluções desenvolvidas especificamente para seus setores e totalmente habilitadas por IA que ofereçam previsão de receita, previsão de produtos, rotatividade de clientes, o melhor próximo produto, a melhor próxima oferta e predisposição para compra, tudo por meio de IA."

"Este ano deixou claro que empresas fortalecidas por tecnologia digital são mais resilientes e capazes de se transformar quando se veem diante de grandes mudanças como as que estamos vivendo", comentou Satya Nadella, CEO da Microsoft. "Ao lado da C3.ai e da Adobe, estamos levando ao mercado uma nova classe de soluções de IA para setores específicos e habilitadas pelo Dynamics 365 para ajudar as organizações a digitalizarem suas operações e desencadearem percepções em tempo real de todos os seus negócios."

"Temos orgulho de nossa parceria com a C3.ai e a Microsoft para promover a tão necessária interação digital com os clientes", afirmou Shantanu Narayen, presidente e CEO da Adobe. "A combinação única da Adobe Experience Cloud, a solução líder de mercado para experiências do cliente, juntamente com o C3 AI Suite e o Microsoft Dynamics 365, possibilitará que marcas ofereçam experiências ricas que promovam o crescimento dos negócios."

"Esse é um importante desenvolvimento que promoverá avanços na IA empresarial", observou Lorenzo Simonelli, presidente do conselho e CEO da Baker Hughes. "Essa parceria entre a C3.ai, a Microsoft e a Adobe proporcionará uma oferta de CRM nova, única e poderosa ao mercado. Estamos adotando a IA em diversas aplicações internamente e em novos produtos e serviços para nossos clientes por meio de nossa parceria com a C3.ia. Esperamos oferecer o C3 AI CRM a nossos clientes e nos beneficiarmos com os recursos internamente."

Combinando o software de CRM líder de mercado Microsoft Dynamics 365, o excelente pacote de soluções de gestão da experiência do cliente da Adobe e os recursos de IA empresarial da C3.ai, o C3 AI CRM é o primeiro CRM do mundo orientado por IA e específico para determinados setores desenvolvido com uma arquitetura moderna que enfatiza o uso de IA. O C3 AI CRM integra e unifica grandes volumes de dados estruturados e não estruturados de fontes empresariais e extraempresariais em uma imagem federada unificada para proporcionar percepções preditivas em tempo real de toda a cadeia de fornecimento de receita, do contato ao pagamento final. Com fluxos de trabalho orientados por IA e específicos para determinados setores, o C3 AI CRM ajuda equipes a:

-- Prever receita com precisão

-- Prever a demanda por produtos com precisão

-- Identificar e reduzir a rotatividade de clientes

-- Identificar potenciais clientes altamente qualificados

-- Identificar a melhor próxima oferta e o melhor próximo produto

-- Realizar segmentação, marketing e direcionamento orientados por IA

O C3 AI CRM permite que marcas aproveitem seus perfis de clientes em tempo real para orquestração de jornada em diferentes canais. A solução conjunta oferece uma ecossistema integrado que capacita os clientes para aproveitarem os excelentes recursos de CRM juntamente com um ecossistema integrado ao Azure, ao Microsoft 365 e à Microsoft Power Platform. Por ser predefinido e configurado para cada setor a que se direciona - serviços financeiros, assistência à saúde, telecomunicações, petróleo e gás, fabricação, serviços públicos, aeroespacial, automotivo, setor público, defesa e inteligência -, os clientes podem implementar e operar rapidamente o C3 AI CRM e seus modelos de aprendizado de máquina específicos para seu respectivo setor. Além disso, o C3 AI CRM utiliza o modelo de dados comum da Open Data Initiative (ODI), o que facilita a tarefa de reunir dados díspares de clientes provenientes de toda a empresa.

O C3 AI CRM já está disponível, com o Adobe Experience Cloud vendido separadamente. O C3 AI CRM powered by Dynamics 365 estará disponível por meio da C3.ai, da Adobe, da Microsoft e pelo marketplace do Microsoft Dynamics 365. Entre em contato por e-mail com sales@c3.ai para saber mais.

Sobre a C3.ai

A C3.ai é uma importante fornecedora de software de IA que permite acelerar a transformação digital. A C3.ai fornece o C3 AI Suite para desenvolvimento, implementação e operação de IA em larga escala, análise preditiva e aplicativos de Internet das Coisas (Internet of Things, IoT), além de um portfólio cada vez mais amplo de aplicativos de IA prontos para uso. O núcleo da oferta da C3.ai é uma arquitetura de IA revolucionária e orientada por modelo que aprimora drasticamente a ciência de dados e o desenvolvimento de aplicativos.

Sobre a Microsoft

A Microsoft (Nasdaq: "MSFT" @microsoft) permite a transformação digital para a era de uma nuvem inteligente e uma borda inteligente. Sua missão é capacitar todas as pessoas e organizações do planeta para conseguirem mais.

Sobre a Adobe

A Adobe está mudando o mundo por meio de experiências digitais. Para saber mais, acesse www.adobe.com.

Relações públicas da C3.ai: April Marks (917) 574-5512 pr@c3.ai

Relacionamento com a mídia da Microsoft: WE Communications para Microsoft (425) 638-7777 rrt@we-worldwide.com

Comunicação da Adobe: Ashley Levine (408) 666-5888 aslevine@adobe.com

