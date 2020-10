Opositor Ramkalawan, novo presidente nas Seychelles, é empossado

O novo presidente das ilhas Seychelles, Wavel Ramkalawan, assumiu oficialmente o cargo nesta segunda-feira (26) na capital, Victoria, na primeira posse de um chefe de Estado da oposição na história do arquipélago.

Ramkalawan, de 59 anos, pastor anglicano que disputou as eleições presidenciais pela sexta vez, tomou posse e clamou pela união dos moradores das Seychelles, constatou um jornalista da AFP.

Esta é a primeira transferência de poder entre dois partidos diferentes no arquipélago do oceano Índico, governado pela mesma formação política há mais de 40 anos.

O candidato da oposição conseguiu vencer no primeiro turno das eleições, celebradas entre quinta e sábado nas 115 ilhas do arquipélago, com 54,9% dos votos, à frente do presidente em fim de mandato, Danny Faure (43,5%).

O novo presidente se referiu à luta contra as drogas como uma das prioridades do novo governo das Seychelles, o país do mundo com maior percentual de pessoas dependentes de heroína.

"Impulsionaremos um combate a essa praga que é a droga", afirmou Ramkalawan, que defendeu que "em sua administração ninguém poderá passar por cima da lei", apesar dos altos índices de corrupção neste paraíso tropical.

Ele também assumirá o desafio de se confrontar com a ameaça sanitária da pandemia de covid-19 e recuperar uma economia debilitada pelo impacto da doença no turismo, um setor-chave para as Seychelles.