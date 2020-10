Setor cultural protesta contra o fechamento de cinemas na Itália

O setor do cinema italiano protestou nesta segunda-feira (26) contra o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, após a decisão de voltar a fechar os cinemas, teatros e salas de concerto em uma tentativa para frear o novo coronavírus.

Numerosos diretores de cinema e associações cinematográficas escreveram uma carta a Conte e ao ministro de Cultura italiano, Dario Franceschini, para criticar esta medida que "pode pôr em perigo o futuro de todo um setor".

"Em um momento em que trabalhamos com dificuldade para voltar a nos recuperar, obrigar os cinemas que parem novamente suas atividades pode pôr seriamente em perigo o futuro de todo um setor", garante a carta, publicada em vários meios de comunicação italianos e destacada por cineastas como Nanni Moretti, Pupi Avati, Paolo Virzí e Marco Bellocchio.

As salas da sétima arte já tiveram que fechar no início de março na Itália, que tinha sucumbido durante a primeira onda da covid-19. Os cinemas não voltaram a abrir suas portas até junho, com a obrigação de respeitarem o distanciamento social em seu interior.

"Está demostrado que (...), graças aos rígidos protocolos sanitários que (...) regulam as projeções e os espetáculos, os cinemas e os teatros são os lugares mais seguros, onde não se detectou nenhum contágio", defenderam os assinantes da carta.

"Mesmo sob as bombas da Segunda Guerra Mundial, o cinema não se abalou, e a gente continuou tendo cinema", lembrou o diretor Marco Bellocchio em uma entrevista publicada na segunda-feira no jornal La Repubblica.

A pandemia contagiou mais de 500.000 pessoas na Itália, onde morreram mais de 37.000 pessoas.