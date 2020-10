Pelosi diz que quer acordo por pacote, mas critica ações do governo contra covid

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, criticou a declaração do chefe de Gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, de que o país "não vai controlar o coronavírus" e acusou o governo americano de "se render" à doença.



"Precisamos chegar a um acordo (por estímulos fiscais) o mais rápido possível. Mas não podemos aceitar a recusa da administração em acabar com o vírus, honrar nossos heróis e colocar dinheiro no bolso do povo americano", ressaltou, em carta a congressistas democratas.



A deputada, que tem reunião marcada com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, esta tarde, defendeu a implementação de um plano nacional de testagem para covid-19, bem como uso de máscaras e medidas de distanciamento social. "Em todas as nossas legislações, destacamos a importância de testes, mas o governo nunca seguiu isso", pontou.



Pelosi também voltou a expressar "grave decepção" com a reafirmação do presidente Donald Trump de que seu propósito ao nomear a juíza Amey Coney Barret à Suprema Corte é reverter o Affordable Care Act, programa de saúde aprovado na gestão do ex-presidente Barack Obama. "Ouvimos a nomeada dizer que não poderia afirmar se o Medicare (programa voltado para os mais pobres) é constitucional", salientou.