Comunicado do Business Wire :GN Corporation Co, Ltd

População caucasiana, hispânica e afro-americana, quando infectada com Covid-19, é propensa a coagulação sanguínea anormal, que pode levar ao derrame. Mulheres grávidas e pessoas com comorbidades também apresentam alto risco. A mortalidade mais elevada foi relatada em pacientes, cuja glicose plasmática de jejum é muito alta no momento da admissão hospitalar com SARS-COV-2. Durante esta pandemia sem precedentes, uma profilaxia para Covid-19 na população diabética, e estratégias para Prevenção de coagulopatia associada à Covid-19pelo consumo desuplemento alimentar beta glucanoproduzido pela cepa dalevedura negra Aureobasidium Pullulans AFO-202foi publicado no Journal of Diabetes and Metabolic Disorders(https://doi.org/10.1007/s40200-020-00664-4) e Thrombosis Journal(https://doi.org/10.1186/s12959-020-00239-6) respectivamente, recomendando estudos clínicos para sua validação em pacientes com Covid-19.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201026005651/pt/

Salient features of AFO-202 secreted Nichi-Glucan on its potentials of prophylaxis to Covid-19 related complications through Blood glucose, cholesterol and coagulation system balancing. (Graphic: Business Wire)

O vírus da COVID-19 danifica os vasos sanguíneos, causando a formação de coágulos ou trombos, resultando em acidente vascular cerebral e rompimento do sistema de coagulação sanguínea do corpo, causando danos aos órgãos e morte. A desregulação metabólica e imunológica leva a uma maior mortalidade em pacientes com diabetes. O Nichi-Glucan derivado de AFO-202 tem potencial para aliviar a tempestade de citocinas, minimizar a disrupção da coagulação e prevenir complicações da Covid-19 equilibrando a glicose e o colesterol no sangue, de acordo com os autores, que publicaram anteriormente seu aprimoramento imunológico e capacidades de modulação para ajudar a combater a Covid-19 (https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.01548). Estudos piloto em indivíduos diabéticos e dislipidêmicos da população do sul da Ásia também foram relatados (https://doi.org/10.1155/2012/895370).

Vantagens únicas: A pesquisa do Prof. Noboru Fujii com fungos poli-termotolerantes levou ao sucesso da cultura de Aureobasidium PullulanseTakashi Onaka (presidente da Sophy Inc) alcançou sua produção com boas práticas de fabricação (Good manufacturing practices, GMP) em escala industrial em Kochi, Japão, a qual foi aprovada pelo ministério da saúde japonês como aditivo alimentar e está no mercado desde 1996. Dentre vários ß-Glucanos produzidos por métodos de extração e purificação de fontes como parede celular de levedura, cogumelo Shiitake, aveia, algas etc, Nichi Glucan é único, sendo secretado como um exo-polissacarídeopelo AFO-202,possuindo uma estrutura distinta, solubilidade em água, alta pureza, funcionalidade e peso molecular de 30.000. A segurança foi confirmada por genotoxicidade, testes de administração repetidos e de longo prazo. Recentemente, está em estudo uma nova cepa, o produto secretado pelo N-163, que apresenta características vantajosas para contribuir com a saúde humana. Nichi Glucan está disponível no Japão (www.nichiglucan.com) e na Índia (https://www.amazon.in/dp/B08DFDX2HQ), exportado mundialmente pela GN Corporation.

Termo de responsabilidade: Nichi-Glucan é um suplemento alimentar, livre dos 25 alérgenos mais comuns. Não é um medicamento ou agente curativo/terapêutico.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201026005651/pt/

GN Corporation Co, Ltd Samuel JK Abraham info@gncorporation.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.