China demanda explicações das atividades de 6 veículos americanos no país

O Ministério das Relações Exteriores da China anunciou nesta segunda-feira ter exigido que seis veículos midiáticos americanos com operação no país reportassem às autoridades locais dentro de sete dias as suas atividades. A medida vem em resposta à ação de Washington, na semana passada, de designar seis veículos chineses com atuação nos Estados Unidos como "missões estrangeiras". A chancelaria afirmou que as medidas são "necessárias", e que são "totalmente medidas e razoáveis", tendo em vista as ações americanas, baseadas "no pensamento da Guerra Fria e no preconceito ideológico".



American Broadcasting Corporation (ABC), Los Angeles Times, Minnesota Public Radio, National Affairs Publishing Company, News Weekly e American Special News Service terão uma semana para reportar desde aspectos financeiros a propriedades na China.



"Se os EUA insistirem em seguir seu próprio caminho, acrescentando erros a erros, a China definitivamente tomará outras contramedidas", afirmou o ministério.