O Serviço Eleitoral divulgou os primeiros resultados parciais, com 11,28% dos votos apurados. A opção "Eu Aprovo" soma 77,26% dos votos, enquanto a "Rejeito", contra a alteração da Constituição, tem 22,74%.