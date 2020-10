Atentado suicida em Cabul deixa 18 mortos e 57 feridos, incluindo crianças

Um atentado suicida em Cabul, capital do Afeganistão, deixou pelo menos 18 mortos e 57 feridos, incluindo crianças, neste sábado. De acordo com as autoridades locais, a explosão ocorreu no entorno de um centro educacional no baixo xiita de Dasht-e-Barchi quando o terrorista entrou entrar no local e foi impedido por seguranças.



Até o momento, nenhum grupo se responsabilizou pelo ataque. O Taleban, que está em processo de paz com o governo afegão, negou qualquer culpa com o ocorrido. Mais cedo, uma bomba colocada em uma estrada matou nove pessoas que viajavam em uma minivan.