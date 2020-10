Ao menos 13 mortos e 30 feridos em ataque suicida em Cabul

Ao menos 13 pessoas morreram e 30 ficaram feridas neste sábado (24) na explosão de uma bomba perto de um centro educacional em Cabul, informou o Ministério do Interior.

O ataque ocurreu perto de um centro de treinamento para estudantes, um setor do oeste da capital afegã, declarou Tareq Arian, porta-voz do Ministério.

"Um kamikaze que queria entrar no centro educacional foi identificado pelos guardas. Ele se explodiu no caminho que conduz ao centro, antes de poder entrar", detalhou.

Ele informou que relatórios preliminares apontam que 13 pessoas morreram e 30 foram feridas.

Um vídeo feito no local do ataque e compartilhado nas redes sociais mostra vários corpos cobertos por mantas em uma estrada de terra, enquanto os feridos são transportados para fora do local.

Um funcionário do centro confirmou que a explosão ocorreu no estacionamento do centro.

O oeste de Cabul está principalmente povoado por hazaras, uma etnia quase exclusivamente xiita, que é frequentemente atacada pelo grupo Estado Islâmico.

O Afeganistão registra um aumento da violência, enquanto os talibãs e o governo começaram em setembro negociações em Doha para encerrar décadas de guerra, até o momento sem grandes avanços.