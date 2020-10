Reino Unido libera fundos para salvar monumentos em perigo

O governo britânico anunciou, neste sábado (24), ajudas de 75 milhões de libras esterlinas (97 milhões de dólares) para salvar 35 monumentos da cultura em perigo devido ao coronavírus, entre eles o Globe Theatre.

Essas ajudas, por um valor de um a três milhões de libras para cada um desses estabelecimentos ou organizações, pertencem ao Fundo de Preservação da Cultura, que totaliza 1,57 bilhão de libras.

Entre os 35 locais e organizações, está o Old Vic em Londres, fundado em 1818, o Globe, réplica do de 1599 onde Shakespeare era representado, construido em 1997 às margens do Tâmisa, perto de seu local original.

Mais de um milhão de pessoas o visitam anualmente.