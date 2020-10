Peru deixa banhistas sem praia nos fins de semana

Devido à pandemia, a maioria dos peruanos só poderá ver o mar de longe e terá que se abster de pegar sol na areia nos fins de semana a partir desta sexta-feira.

O governo ditou um decreto que proíbe o banho nas praias de Lima, bem como a permanência na areia às sextas, sábados e domingos, embora siga permitida "a realização de esportes aquáticos sem contato", como surfe, vela e remo.

A medida busca evitar aglomerações que convertam as praias em focos de contágio do novo coronavírus durante a primavera e o verão, em meio ao temor de uma segunda onda da doença.

Além dos banhistas, o decreto afeta centenas de ambulantes, em um país com 70% de informalidade no mercado de trabalho e em recessão devido a um confinamento nacional obrigatório por mais de 100 dias.

Nas províncias, a decisão de fechar as praias ficará a cargo dos governos locais. Nessas regiões, a população poderá ir à praia "sempre e quando não forem geradas aglomerações e que não for colocada em risco a saúde dos cidadãos", diz o decreto.

Em todas as praias do Peru, país com 2,5 mil quilômetros de costa no Pacífico, será proibido o consumo de alimentos e bebidas, exceto água, um duro golpe contra os comerciantes. O país se aproxima de 880 mil casos de coronavírus e 34 mil mortes.