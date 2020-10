Na Bélgica, jogos de futebol voltam a ser disputados sem público

As competições esportivas profissionais na Bélgica, em especial o campeonato de futebol da primeira divisão, serão novamente disputadas sem público, a partir desta sexta-feira à noite devido à segunda onda da pandemia do coronavírus, anunciaram as autoridades locais.

As novas restrições serão aplicadas até 19 de novembro.

A medida já foi aplicada na partida desta sexta, válida pela 14ª rodada do campeonato nacional, entre Courtrai e Anderlecht (1 a 3), e deve durar quatro semanas.

"Seguimos a linha do que havia sido decidido para a prova de ciclismo Tour de Flandres no domingo passado", declarou Jan Jambon, presidente da região de Flandres.

Os espectadores voltaram progressivamente aos estádios de futebol do país em meados de setembro, após vários meses a portas fechadas.

Além disso, as competições esportivas amadoras foram suspensas até 19 de novembro.

A Bélgica, que tem uma incidência média de cerca de 620 casos de coronavírus por 100.000 habitantes, só é superada pela República Tcheca (668) entre os países que integram a União Europeia, segundo dados da AFP.

Nesta sexta-feira, esta nação de 11,5 milhões de habitantes já registrou 270.132 infectados e 10.588 mortes desde o início da pandemia, segundo o instituto de saúde Sciensano.

Durante a semana passada, todos os dias foram diagnosticados 10.000 novas infecções, e o país está perto de 500 hospitalizações diárias, nível que não atingia desde a primeira semana de abril.