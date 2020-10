Pompeo diz que russos apoiam atividades cibernéticas 'malignas' e cita malware

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmou nesta sexta-feira que o governo americano "designou um instituto de pesquisas russo" como conectado a um "destrutivo malware". No Twitter, Pompeo disse que Moscou está apoiando atividades cibernéticas "malignas", e que os EUA seguem firmes na contenção, citando o malware Triton.



A declaração ocorre em meio a um cenário no qual agências de inteligências no país acusam russos e iranianos de tentarem intervir nas eleições.