França tem mais de um milhão de casos de covid-19 desde o início da pandemia

A França superou nesta sexta-feira (23) a marca do milhão de casos de covid-19 desde o início da pandemia, e a situação continua se degradando, com mais de 40.000 novos contágios registrados em 24 horas, segundo a agência de saúde pública.

No total, 42.032 novos casos de covid-19 foram registrados nesta sexta, 310 a mais do que na véspera, um recorde desde a generalização dos testes em larga escala, alcançando no total 1.041.075 casos, segundo cifras publicadas pela agência.

O número de mortos também foi alto, com 298 novos óbitos registrados em 24 horas para um total de ao menos 34.508 mortos desde o começo da pandemia.

A taxa de positividade dos testes não para de aumentar: 15,1% contra 14,3% na véspera contra apenas 4,5% no início de setembro.

Foram hospitalizados 2.091 novos doentes (de um total de 15.008) e 299 novos casos graves (37 a mais) deram entrada em unidades de terapia intensiva, elevando a 2.441 o número de doentes graves atendidos.

Devido à gravidade da situação, o governo anunciou na quinta a extensão do toque de recolher a 38 novos departamentos e a Polinésia francesa. Cerca de 46 milhões de habitantes são afetados pela medida, considerada inevitável pelo presidente Emmanuel Macron, que considerou nesta sexta-feira que "na fase em que nós estamos, não temos outra escolha".