A França superou nesta sexta-feira (23) a marca do milhão de casos de covid-19 desde o início da pandemia, e a situação continua se degradando, com mais de 40.000 novos contágios registrados em 24 horas, segundo a agência de saúde pública.

No total, 42.032 novos casos de covid-19 foram registrados nesta sexta, 310 a mais do que na véspera, um recorde desde a generalização dos testes em larga escala, alcançando no total 1.041.075 casos, segundo cifras publicadas pela agência.