Grécia e Turquia cancelam treinos militares da próxima semana

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, anunciou nesta sexta-feira (23) que os governos de Grécia e Turquia concordaram em cancelar seus exercícios militares previstos para a próxima semana, em uma tentativa de reduzir tensões no Mediterrâneo Oriental.

"Posso confirmar que tanto a Grécia quanto a Turquia decidiram cancelar exercícios militares planejados para a próxima semana em seus feriados nacionais. Saúde esta decisão", afirmou o chefe da aliança militar.

Stoltenberg também agradeceu aos dois países "pela abordagem flexível e construtiva que usaram".

Grécia, Turquia e Chipre se tornaram, em setembro passado, protagonistas de uma dramática escalada de tensões no Mediterrâneo Oriental, que fez acender o alerta quanto a um possível conflito aberto.

A crise explodiu depois que a Turquia decidiu enviar um navio de pesquisa para prospecção de hidrocarbonetos em águas que o Chipre (país-membro da União Europeia) considera sob sua jurisdição.

Na semana passada, durante uma cúpula realizada em Bruxelas, os líderes da UE condenaram as "provocações" da Turquia, ao mesmo tempo em que Grécia e Chipre pressionaram, energicamente, pela adoção de sanções contra o governo de Ancara.

Em suas conclusões, os líderes condenaram as "ações unilaterais e provocadoras" da Turquia e reiteraram sua "plena solidariedade" com Grécia e Chipre.

Ao mesmo tempo, pediram à Turquia para "reverter essas ações" e velar pela redução das tensões na área.