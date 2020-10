Israel e Sudão vão normalizar relações, anuncia Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (23) que o Sudão normalizará as relações com Israel, um passo histórico depois que outros dois países do Golfo Pérsico avançaram nessa mesma direção.

Momentos depois de Trump retirar o Sudão, formalmente, da lista de países promotores do terrorismo, os jornalistas que cobrem a Casa Branca foram levados para o Salão Oval, onde o presidente falava com os líderes de Sudão e Israel por telefone.

"Sudão e Israel concordaram com a normalização das relações, outro passo importante para a construção da paz no Oriente Médio com outra nação que se soma aos Acordos de Abraão", envolvendo Bahrein e Emirados Árabes Unidos, tuitou Judd Deere, assistente de Trump.