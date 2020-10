Vitória de Guimarães é punido por gritos racistas contra jogador do Porto

O clube português Vitória de Guimarães foi punido com multa e três jogos sem a presença de público pelo caso de gritos racistas proferidos por seus torcedores contra o malinês Moussa Marega, atacante do Porto, informou nesta sexta-feira à AFP a autoridade contra a violência no esporte.

Durante partida pelo Campeonato Português, em 16 de fevereiro na cidade de Guimarães (norte), entre o Porto e seu ex-clube, o jogador foi alvo de insultos racistas, incluindo gritos que imitavam o som de um macaco, e de objetos lançados das arquibancadas do estádio do Vitória, onde atuou por empréstimo na temporada 2016/2017.

Revoltado com a atitude do público, o atacante deixou o gramado aos 71 minutos de jogo.

Por decisão de 20 de outubro, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) sancionou o clube com uma multa de 55 mil euros e "três eventos desportivos à porta fechada", a partir do momento em que o público voltar a ser admitido nos estádios portugueses, após as restrições impostas pelo combate à covid-19.

Num contexto de incertezas em relação ao coronavírus, os organizadores do campeonato local começaram a realizar testes para aumentar progressivamente a presença de público nas arenas esportivas, mas os jogos à porta fechada continuam a ser a regra.