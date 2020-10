As principais verificações da AFP nesta semana

Veja a seguir a seleção das principais verificações da AFP nesta semana:

1 - DORIA QUER OBRIGAR O POVO A TOMAR VACINA EXPERIMENTAL PARA COVID-19

Um meme compartilhado mais de 9,2 mil vezes nas redes sociais desde meados de outubro afirma que o governador de São Paulo, João Doria, proibiu a hidroxicloroquina, pois os testes não eram conclusivos, mas quer obrigar a população a tomar uma vacina "experimental". Essas afirmações, no entanto, são enganosas. Doria não fomentou o uso do remédio, enquanto órgãos como a Organização Mundial da Saúde (OMS), a FDA (a agência americana responsável pelo setor de remédios e alimentos) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não recomendam seu uso contra a covid-19. Já a possibilidade de vacinação compulsória foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no início do ano, enquanto permanecer o estado de calamidade pública.

2 - POLICIAIS DENUNCIAM FRAUDE NAS URNAS DAS ELEIÇÕES DE 2020

Uma gravação em que dois policiais militares relatam um suposto problema em urnas eletrônicas foi compartilhada mais de mil vezes em redes sociais neste mês de outubro, como se a denúncia fosse referente às eleições municipais de 2020. O vídeo data, contudo, do primeiro turno da eleição presidencial de 2018. Na época, a denúncia foi apurada por autoridades, que consideraram que não houve fraude. Como consequência, os policiais foram condenados pelo crime de perturbação dos trabalhos eleitorais.

3 - TORAS DE MADEIRA APREENDIDAS EM AÇÃO CONTRA DESMATAMENTO ILEGAL

A foto de um caminhão carregado com toras foi compartilhada mais de 26 mil vezes nas redes sociais em outubro deste ano com duas diferentes alegações: a de que o material seria enviado para a Europa, ou de que se tratava de uma apreensão de madeira ilegal feita pelo Exército, que estaria em posse do fundador da principal ONG de preservação da Amazônia e "cabeça" do Movimento Sem-Terra (MST) no Pará. Mas a imagem é de 2015, e a madeira foi doada para uma festividade em uma igreja.

4 - EX-PRESIDENTE DILMA JOVEM AO LADO DE FIDEL CASTRO

Uma imagem em preto e branco da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) jovem ao lado do falecido líder cubano Fidel Castro foi compartilhada mais de 63 mil vezes em redes sociais desde agosto de 2015. "Ela tão novinha! E desde então, com seus ideais maquiavélicos", diz uma das postagens, que continuam circulando em outubro deste ano. A imagem viralizada é, contudo, uma montagem. Quando a foto original de Castro foi feita, Dilma tinha apenas 11 anos.

5 - MANUELA D'ÁVILA COM TATUAGENS DE CHE GUEVARA E LENIN

Uma foto da candidata à Prefeitura de Porto Alegre pelo PCdoB Manuela D'Ávila supostamente com tatuagens do líder da Revolução Cubana Ernesto "Che" Guevara e do ex-chefe de Estado russo Lênin foi compartilhada centenas de vezes em redes sociais desde meados de outubro deste ano. Estes desenhos foram, no entanto, inseridos digitalmente em um registro da política feito em novembro de 2017.

6 - A MÚMIA DO FARAÓ RAMSÉS II TIROU PASSAPORTE PARA IR À FRANÇA

Postagens nas redes sociais que somam mais de 47 mil interações desde 23 de setembro de 2018 mostram uma imagem do suposto passaporte da múmia do faraó Ramsés II que teria sido utilizado em uma viagem de restauração do Egito à França em 1976. Apesar de a múmia realmente ter sido recebida em Paris naquele ano, nenhuma fonte confiável menciona a existência desse passaporte. Além disso, sua suposta fotografia foi feita pelo site Heritage Daily para ilustrar a história.

7 - VAN GOGH COMIA TINTA AMARELA PARA FICAR FELIZ

Várias publicações que somam mais de 20,3 mil interações nas redes sociais desde 2015 afirmam que o pintor holandês Vincent Van Gogh comia tinta amarela e que fazia isto porque considerava que era uma cor alegre e, assim, ficaria feliz. Embora o amarelo tenha destaque na obra do artista, não há provas de que ele tomasse tinta dessa cor para ser feliz. Pelo contrário, de acordo com o Museu Van Gogh, o pintor estava tentando se envenenar com a substância.

