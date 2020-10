Irã sanciona embaixador americano no Iraque, acusado de atos 'terroristas'

As autoridades iranianas anunciaram, nesta sexta-feira (23), sanções contra o embaixador americano no Iraque, Matthew Tueller, acusado de ter cometido atos "terroristas" contra os interesses iranianos.

Segundo um comunicado do ministério das Relações Exteriores iraniano, Matthew Tueller e duas autoridades americanas "participaram na organização e no financiamento (...) de atos terroristas contra os interesses do governo e do povo" iranianos.

Essa decisão ocorre depois que Washington anunciou, na quinta-feira, sanções contra entidades iranianas e contra o embaixador do Irã no Iraque, Iraj Masjedi.

Teerã acusou essas autoridades americanas de estarem envolvidas na morte do general iraniano Qasem Soleimani, responsável pela estratégia do país no Oriente Medio, morto em um ataque americano com drone em janeiro em Bagdá.