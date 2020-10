Ao menos 21 pessoas morreram no desabamento de uma igreja no leste de Gana, de acordo com um balanço atualizado divulgado pelas autoridades nesta sexta-feira.

Doze mulheres e nove homens faleceram na tragédia, de acordo com o serviço de resgate. O balanço divulgado na quinta-feira citava 17 vítimas fatais.

Oito pessoas foram resgatadas com vida, segundo as autoridades.

A igreja, de uma comunidade evangélica, desabou na terça-feira. Mais de 60 pessoas estavam reunidas no momento da tragédia.