Israel bombardeia Gaza após disparos de foguetes contra seu território

A aviação israelense bombardeou posições do Hamas na Faixa de Gaza na quinta-feira à noite em represália a disparos de foguetes a partir do território palestino contra o Estado hebreu.

Dois foguetes foram lançados de Gaza contra Israel, mas não provocaram feridos. As forças de segurança informaram que as sirenes tocaram na área de Ashkelon, localidade israelense próxima do território palestino.

Aviões de combate israelenses bombardearam uma "fábrica de armas" e "infraestruturas subterrâneas" do Hamas, informou o exército.

O Hamas, grupo islamita que controla o território palestino de dois milhões de habitantes sob bloqueio israelense, confirmou em um comunicado ataques em Khan Yunes (sul) e no campo de refugiados de Nuseirat (centro), que não deixaram feridos.