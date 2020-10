Otan pede fim de provocações entre Turquia e Grécia no Mediterrâneo oriental

A Otan condenou nesta quinta-feira (22) a escalada de tensões entre Turquia e Grécia no Mediterrâneo oriental e pediu aos dois países-membros da Aliança Atlântica respeito ao direito internacional para resolver suas diferenças, durante reunião de ministros da Defesa em Bruxelas.

"Estamos todos de acordo sobre o fato de que as tensões devem ser resolvidas com base no direito internacional e na solidariedade entre os aliados", disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, em um relatório do primeiro dia da reunião de ministros da Defesa da Aliança, realizada por videoconferência.

"E todos nós reconhecemos que é importante evitar as palavras e as ações que possam agravar as tensões", acrescentou.

A Turquia enviou em 12 de outubro um navio de exploração de gás a uma região disputada pelos dois países, entre as ilhas gregas de Rodes e de Kastelorizo.

A embarcação tinha sido retirada da zona em agosto pouco antes da cúpula europeia, no começo de outubro, e depois voltou com a mesma missão.

A Grécia acusa a Turquia de violar o direito marítimo internacional, fazendo prospecções em suas águas e pede sanções europeias contra a Turquia.

A Turquia, por sua vez, considera ter direito a realizar buscas energéticas nesta região do Mediterrâneo oriental, argumentando que a presença da pequena ilha grega de Kastelorizo, perto da costa, não é suficiente para impor a soberania grega.