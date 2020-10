Wall Street fecha em alta

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira, mas continua aguardando notícias sobre um plano de recuperação nos Estados Unidos.

O principal índice Dow Jones Industrial Average avançou 0,55%, a 28.363,66 unidades. O tecnológico Nasdaq subiu 0,19%, a 11.506,01 unidades e o S&P; 500 teve alta de 0,52%, a 3.453,49 unidades.

De acordo com Gregori Volokhine, presidente da Meeschaert Financial Services, as negociações entre democratas e republicanos sobre um novo plano de estímulo econômico para empresas e famílias não se traduzirão em novo alívio antes das eleições presidenciais de 3 de novembro.

"Ninguém quer ser visto como responsável pelo fracasso das negociações, mas todos estão convencidos de que não é possível chegar a um acordo antes das eleições", disse.