Parlamento suspende novas legislativas no Quirguistão

O Parlamento do Quirguistão suspendeu nesta quinta-feira (22) a realização de novas eleições parlamentares, aguardadas desde a anulação, no começo de outubro, dos resultados do pleito anterior, o que causou uma grave crise política no país.

A Comissão Eleitoral do Quirguistão tinha anunciado que organizaria novas eleições legislativas em 20 de dezembro depois que o resultado das anteriores levou à demissão do presidente do país.

Mas o Parlamento anulou a decisão, ao suspender nesta quinta parte da Constituição, que prevê a realização de uma nova votação, segundo um porta-voz consultado pela AFP.

O Quirguistão atravessa uma profunda crise política desde as legislativas de 4 de outubro, vencidas por formações próximas a Sooronbai Jeenbekov, então chefe de Estado, o que desencadeou enfrentamentos que deixaram um morto e 1.200 feridos.

Os resultados foram impugnados, devido a suspeitas de compra de votos e foram finalmente anulados.

No entanto, isto não estabilizou o país e o presidente foi obrigado a renunciar na semana passada.

Jeenbekov foi substituído pelo populista Sadyr Japarov, de 51 anos, libertado da prisão por seus partidários durante a crise. O dirigente aproveitou o caos para ser nomeado primeiro-ministro e chegar depois à Presidência interinamente.

O país foi cenário de violentas revoltas em 2005 e 2010, que terminaram com dois presidentes no exílio.

Um terceiro chefe de Estado, Almazbek Atambayev, antecessor de Jeenbekov, está detido.