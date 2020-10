Por eleições, revista 'Time' substitui logotipo pela 1ª vez em quase cem anos

Uma das mais tradicionais revistas do mundo, a americana Time substituiu pela primeira vez seu logotipo em uma tentativa de estimular eleitores americanos a comparecerem às urnas. "Vote", pede em letras garrafais a capa da edição do dia 2 de novembro. É a primeira vez que a revista troca de logotipo em quase cem anos de história.



A capa é assinada pelo artista Shepard Fairey, autor do famoso cartaz "Hope", utilizado pela campanha de Barack Obama em 2008.



Em mensagem aos leitores da Time, o editor-chefe e CEO da revista, Edward Felsenthal, afirma que a mudança pretende marcar um momento "histórico". "(Esta é) Sem dúvida a decisão mais importante que qualquer um de nós já tomou nas urnas", escreveu.



A edição traz um guia de como votar nas eleições em meio à pandemia. A edição especial também traz matérias sobre tentativas de suprimir o voto negro e sobre a narrativa de fraude eleitoral que tenta se instalar pelo país.



As eleições presidenciais americanas ocorrem no dia 3 de novembro. Há menos de duas semanas da votação, o candidato democrata Joe Biden lidera as pesquisas com até 11 pontos de vantagem sobre o presidente Donald Trump, segundo o jornal The Washington Post.



