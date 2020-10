Cãozinho nasce com pelo verde e viraliza nas redes sociais

O filhote veio ao mundo junto com outros quatro cachorrinhos (foto: Redes Sociais/Reprodução) Pistachio, o cachorrinho nasceu na Itália no último dia 9. O filhote veio ao mundo junto com outros quatro cachorrinhos.



É extremamente raro que um cão nasça com este tipo de cor no pelo. De acordo com especialistas, uma possível explicação é o contato, no ventre da mãe, com um pigmento verde chamado biliverdina.





A cor verde, infelizmente, não vai durar para sempre. Inclusive, ela já desbotou um pouco desde o nascimento de Pistachio. A tendência é o que animal fique na cor branca.





Veja repercussão:

