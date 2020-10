Comunicado do Business Wire :Hilton Effect Foundation

A Hilton Effect Foundation anunciou hoje os seus beneficiários do Hilton Effect 2020, que incluem organizações comunitárias que desempenham um papel direto nos esforços de recuperação da pandemia de COVID-19. Por meio destes subsídios e doações já feitos pela Fundação, que atua como o principal braço filantrópico da Hilton, a Fundação já concedeu mais de US$ 1 milhão em esforços de resposta da comunidade à COVID-19.

"Uma parte essencial do trabalho da Hilton Effect Foundation é apoiar nossas comunidades em todo o mundo nos momentos bons e ruins", afirmou Kate Mikesell, presidente da Hilton Effect Foundation. "Desde o início da pandemia, ouvimos os líderes comunitários sobre os desafios diretos e indiretos que enfrentam como resultado da COVID-19. Com base em seus comentários, concentramos nossas doações na promoção da recuperação inclusiva e fortalecimento da resiliência das comunidades".

Os subsídios da Hilton Effect Foundation têm como objetivo atender a algumas das necessidades humanitárias mais urgentes, decorrentes da pandemia: segurança alimentar, saneamento/higiene, segurança econômica, ar e água limpos. Consistente com o compromisso da Hilton em respeitar os direitos humanos, incentivar a igualdade racial e promover o crescimento inclusivo para todos, a Fundação priorizou as organizações que atendem a essas necessidades, enquanto apoia diretamente as populações minoritárias e outras comunidades vulneráveis que foram desproporcionalmente impactadas pela pandemia.

Terence Lester, diretor executivo do beneficiário do subsídio Love Beyond Walls, que trabalha para aumentar a conscientização sobre as necessidades da sociedade e apoiar os indivíduos desfavorecidos, incluindo aqueles que vivenciam a falta de moradia, afirmou: "Estamos todos interconectados e podemos ajudar uns aos outros em tempos difíceis. É por isso que é fundamental para organizações como a Love Beyond Walls unir forças com a Hilton Effect Foundation para apoiar as comunidades locais que foram severamente afetadas pela pandemia global. Juntos, podemos fazer a diferença e criar um mundo mais justo e inclusivo".

Os 23 subsídios foram concedidos nas seguintes categorias:

Segurança alimentar:o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas prevê que o número de pessoas que enfrentam insegurança alimentar aguda pode quase dobrar este ano para 265 milhões, devido às consequências econômicas da COVID-19. A Fundação concedeu subsídios para as seguintes organizações que atendem a esta necessidade:

-- Food Forward (Estados Unidos)

-- Harvest Against Hunger (Estados Unidos)

-- Musubie (Japão)

-- Scholars of Sustenance (Tailândia)

-- Wildlife and Environment Society of South Africa (África do Sul)

Saneamento e higiene:lavar as mãos é a forma mais eficaz de prevenir a disseminação da COVID-19, mas muitas comunidades do mundo inteiro não têm acesso à água potável e produtos básicos de higiene, como o sabonete. A Fundação financiou os seguintes beneficiários, que ajudam a levar as práticas de abastecimento de água, saneamento e higiene (WASH) às comunidades em todo o mundo e promover uma higiene eficaz:

-- Eco-Soap Bank (África)

-- Emmanuel Foundation (Indonésia)

-- Habitat for Humanity Fiji (Fiji)

-- Love Beyond Walls (Estados Unidos)

-- Water.org (Brasil)

Segurança econômica:a COVID-19 teve um impacto desproporcional e devastador sobre a situação de emprego e segurança econômica de populações vulneráveis do mundo inteiro. A Fundação financiou as seguintes organizações que tentam criar e proporcionar oportunidades inclusivas a estas populações, incluindo programas de treinamento e emprego:

-- ACE Charity (Nigéria)

-- BCAGlobal (Estados Unidos)

-- Springboard (Reino Unido)

-- International Rescue Committee (Jordânia)

-- KARI Foundation (Austrália)

-- Lligam (Espanha)

-- My Block, My Hood, My City (Estados Unidos)

Ar e água limpos:as comunidades mais afetadas pela injustiça racial e social também foram afetadas de forma desproporcional pela crise climática, poluição ambiental e, agora, a COVID-19. A Fundação concedeu subsídios às seguintes organizações para promover a proteção ambiental, com foco em incentivar a justiça ambiental e abordar essas preocupações em comunidades carentes:

-- Ecamir (Rússia)

-- National Environmental Education Foundation (Estados Unidos)

-- Planet Water Foundation (Índia)

-- Student Conservation Association (Estados Unidos)

-- The Nature Conservancy (Peru e China)

Para saber mais sobre a Hilton Effect Foundation e os beneficiários deste ano, visite: https://hiltoneffect.org/grantees/

