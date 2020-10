Alemanha e Reino Unido retiram quarentena para viajantes das Ilhas Canárias

A Alemanha e o Reino Unido retiraram as Ilhas Canárias da lista de áreas de risco que enfrentam as restrições para viajantes, graças a uma diminuição dos casos de coronavírus no arquipélago espanhol, informaram autoridades espanholas e britânicas.

"Após uma avaliação dos últimos dados, as Canárias, as Maldivas, Dinamarca e Mykonos foram acrescentadas à lista" de corredores aéreos, anunciou no Twitter o ministro de Transportes britânico, Grant Shapps, nesta quinta-feira (22).

"A partir das 04h00 (00h00 em Brasília) de domingo 25 de outubro, já não terão que se isolar se chegarem desses destinos", afirmou.

No entanto, a lista de Liechtenstein continua, o que faz com que os viajantes desse pequeno principado europeu, onde aumentaram os casos de covid-19, sejam proibidos de sair durante duas semanas.