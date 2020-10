Delegação israelense visita Sudão para normalizar relações

Especulações sobre a normalização das relações entre Israel e as autoridades sudanesas se intensificaram nesta quinta-feira (22), após uma visita secreta de uma delegação israelense a Cartum.

Fontes israelenses informaram à AFP, sob anonimato, que uma delegação israelense havia visitado o Sudão na quarta-feira para discutir a normalização das relações entre os dois países, confirmando informações da imprensa local.

"Foi alcançado um acordo entre o chefe do Conselho Soberano, o general Abdel Fatah al-Burhan, e o primeiro-ministro, Abdallah Hamdok, que até agora se opôs à normalização (das relações) com Israel", escreveu o "Yediot Aharonot", o jornal mais vendido em Israel, informando sobre essas negociações secretas em Cartum.

A fonte mencionou um possível anúncio nos "próximos dias", em Washington, por parte do presidente americano, Donald Trump. O general al-Burhan e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, participariam por videoconferência.

O ministro israelense da Inteligência, Eli Cohen, declarou em um veículo de comunicação local que Israel está "muito perto de normalizar suas relações com o Sudão".

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse ontem que espera que o Sudão reconheça Israel "em breve", após a recente normalização das relações entre esse país, Emirados Árabes Unidos e Bahrein.

Cohen já havia falado sobre isso quando garantiu que o Sudão seria o próximo país a normalizar suas relações com o estado hebraico depois dos Emirados e Bahrein.

- Tradição sudanesa -

Desde a queda do governo de Omar al-Bashir, em abril de 2019, o Sudão é liderado por um governo de transição em que militares e civis compartilham o poder até as eleições previstas para 2022.

Este governo de transição enfrenta dificuldades econômicas com uma forte desvalorização da libra sudanesa. Por isso, pediu aos Estados Unidos que retirassem o Sudão da lista de países que apoiam o terrorismo, considerada um obstáculo para os investimentos.

"Os sudaneses não aguentam mais. Inundações, inflação, cortes de energia: o país está de joelhos e o governo está impotente", afirmou Marc Lavergne, especialista em Sudão do francês Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS, na sigla em inglês).

O pesquisador ressalta que Mohamed Hamdan Daglo - conhecido como "Hemedti", um ex-chefe da milícia e agora membro central do Conselho Soberano - é a favor de uma reaproximação com Israel.

Trump anunciou na segunda-feira que os Estados Unidos se preparam para remover o Sudão dessa lista, na qual o país africano se encontra desde 1993, em troca de que Cartum pague US$ 335 milhões aos americanos vítimas do terrorismo.

"A transferência para os Estados Unidos do valor da indenização foi feita", anunciou o governador do Banco Central do Sudão, Mohamed el Fateh Zine el Abidine, na última terça-feira.

Se o Sudão for retirado da lista, poderá atrair mais investimentos ocidentais para impulsionar sua economia.

A normalização das relações com Israel continua sendo, no entanto, um "jogo perigoso" para a transição democrática, aponta um relatório da Brookings Institution, um "think tank" de Washington.

No início deste ano, o anúncio de uma reunião entre o primeiro-ministro israelense e o general Al-Burhan não foi bem recebido pela opinião pública sudanesa, principalmente nos círculos islâmicos.

Washington intensificou a pressão para que Cartum normalize suas relações com Israel antes da eleição presidencial americana em 3 de novembro.

O governo dos EUA garante que não existe um vínculo direto com o levantamento das sanções, mas vários observadores e meios de comunicação indicam o contrário.