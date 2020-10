Comunicado do Business Wire :Yiwu Fair

A 26ª Feira Internacional de Commodities (Padrões) de Yiwu na China ("Feira de Yiwu") foi inaugurada em 21 de outubro no Centro Internacional de Exposições de Yiwu. O evento, que vai até 25 de outubro, deve atrair mais de 50 mil empresários de todo o mundo com estes cinco destaques imperdíveis.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201022005978/pt/

Destaque 1: Encorajando o Comércio Online e Offline

Devido à pandemia de COVID-19, os exportadores estão enfrentando grandes desafios este ano. Portanto, a Feira de Yiwu 2020 convidou mais organizações empresariais estrangeiras e seus escritórios de representação na China. Espera-se a presença de cerca de 10 delegações com 1.600 empresários estrangeiros na China. E reuniões de negócios online visando a Malásia, Reino Unido, Chile, etc. permitirão que os expositores se conectem com comerciantes estrangeiros online enquanto se encontram com comerciantes estrangeiros no local.

Enquanto isto, reuniões de correspondência também serão realizadas para ajudar os expositores a vender commodities voltadas à exportação no mercado interno.

Destaque 2: Fortalecendo os Padrões para Melhorar a Qualidade do Produto

A Feira de Yiwu 2020 está mais focada em "padrões". Mais da metade dos estandes são marcados como "dentro dos padrões" para cobrir todas as 10 categorias de exposição. E o pavilhão temático de "padrões", que consiste na área de Exposição Nacional de Produtos Acima dos Padrões, área de Qualidade Definida de Zhejiang e área de Beleza, acomodará cerca de 60 empresas nacionais e estrangeiras.

Destaque 3: Pavilhão de Bens Escolhidos Adicionado para Destacar Produtos de Yiwu

O Pavilhão de Bens Escolhidos está formado pela primeira vez com estandes padronizados em estilo uniforme para exibir artesanato em cristal, embalagens exclusivas para presentes, sapatos e chapéus de alta classe, produtos de Yiwu e outros produtos da moda. Representantes de mais de 100 fornecedores principais se reunirão para exibir mais de 4.000 produtos em 20 categorias.

Destaque 4: "100 Rodadas" de Transmissão ao Vivo para Expandir Canais de Vendas

A transmissão ao vivo, como o método de comércio ao vivo mais popular, é introduzida na Feira de Yiwu. Este ano, tendas de transmissão ao vivo foram montadas para dar suporte a "100 rodadas" de transmissão ao vivo. Estrelas do mundo cibernético se unirão para ajudar os expositores a vender produtos e obter pedidos por meio da transmissão digital online.

Destaque 5: Convidando Celebridades da Internet no Exterior para Promover o Conhecimento de Marcas Globais

A Feira de Yiwu 2020 selecionou 12 influenciadores populares de negócios internacionais que estão ativos nas principais plataformas de mídia social mundial, como YouTube, Facebook e Instagram a fim de ajudar a aumentar a exposição e melhorar o conhecimento de marcas da Feira de Yiwu além da China.

Mais informação em:

http://en.yiwufair.com/

https://match.yiwufair.com/font/toLogin/?projectId=dbaec0f0-b534-4b6d-8c73-53d7927810fb

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201022005978/pt/

Betty Zhong service@yiwufair.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.