Comunicado do Business Wire :Titomic

A empresa de fabricação aditiva em escala industrial Titomic (ASX: TTT) concordou em fornecer as ferramentas fabricadas aditivamente Titomic Kinetic Fusion® (TKF) para a Hockley Pattern & Tool, uma empresa de ferramentas com sede no Reino Unido. A sintonia comercial formará uma base para oportunidades futuras, uma vez que as empresas trabalharão em colaboração para oferecer as vantagens das TKF aos clientes da Hockley Pattern.

Os fabricantes estão experimentando uma demanda extrema por ferramentas necessárias para criar peças de fibra de carbono, com pedidos sendo realizados com anos de antecedência e o fornecimento atual é incapaz de atender à demanda devido às limitações na produção de fundição e manufatura forjada.

Para atender a essa demanda, nos últimos dois anos, a Titomic empreendeu uma extensa pesquisa e desenvolvimento para validar as TKF para a fabricação de ferramentas. Agora, essas inovações permitem que a Titomic crie grandes componentes de ferramentas em semanas - em vez de seis a 12 meses.

A usinagem tradicional de tarugos de metal Invar para fabricar ferramentas desperdiça até 90% do material e a fundição produz ferramentas que são porosas, o que reduz consideravelmente a vida útil da ferramenta. Para superar esses desafios, as ferramentas de formato quase final fabricadas pelas TKF exigem apenas 10% do material a ser usinado e, com apenas 0,5% de porosidade, essas ferramentas superam todos os padrões de teste de vazamento de vácuo para moldagem de fibra de carbono aeroespacial.

Com essas vantagens, os clientes reduzem custos, tempo de espera, paradas e desperdício. A Titomic oferece agora esta capacidade única para o mercado de ferramentas de US$ 200 bilhões - com estimativa de crescimento para US$ 368 bilhões em 2026.

Sobre o anúncio, o diretor administrativo da Titomic, Jeff Lang, comentou:

"As TKF para fabricação de ferramentas provaram atender às certificações e padrões, posicionando a Titomic para revolucionar esta indústria global. Agora, estamos entusiasmados com a parceria com a Hockley Pattern, uma líder mundial em ferramentas, para entrar forte nos mercados britânico e europeu".

Ian Eaves, chefe de Técnica e Inovação da Hockley Pattern, acrescentou:

"A HPL e seus clientes estão ansiosos para explorar e abraçar os benefícios disponíveis por meio da adoção do processo TKF para seus requisitos atuais e futuros de ferramentas. A redução da pegada de carbono, o tempo de comercialização mais rápido e o fornecimento confiável são apenas algumas das principais vantagens que esperamos oferecer aos nossos clientes a partir de nossa parceria com a Titomic".E completou:"Estamos entusiasmados com o futuro".

