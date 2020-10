Wall Street fecha em baixa

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira (21), em um mercado que acompanha de perto as negociações entre democratas e republicanos sobre um novo pacote de ajuda à economia americana.

O principal índice Dow Jones perdeu 0,35%, a 28.210,82 unidades, enquanto o tecnológico Nasdaq caiu 0,28%, a 11.484,69 unidades. O índice S&P; 500 recuou 0,22%, a 3.435,56 unidades.

Os três índices variaram durante o dia em torno da estabilidade.

"Se um acordo sair da Câmara dos Representantes, não será aprovado no Senado" com maioria republicana antes da eleição de 3 de novembro, disse Sam Stovall, estrategista de investimentos do CFRA.

Os mercados "estão cansados das negociações sobre o 'estímulo', ou melhor, cansados de todos os falsos alarmes sobre um possível acordo em breve", disse o analista Patrick O'Hare.