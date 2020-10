TikTok reforçará medidas contra racismo e mensagens de ódio

O aplicativo de compartilhamento de vídeos TikTok anunciou nesta quarta-feira (21) que intensificará as medidas para eliminar o conteúdo de ódio em sua plataforma, banindo estereótipos antissemitas, bem como postagens de nacionalismo branco e supremacia masculina.

As regras ampliadas contra a promoção de ideologias de ódio no TikTok incluem a proibição de "desinformação e estereótipos prejudiciais" sobre as comunidades judaica, muçulmana e outras, disse a empresa em um blog.

"Isso inclui desinformação sobre pessoas e famílias judias notáveis sendo usadas para espalhar o antissemitismo", explicou o TikTok, que já havia proibido as postagens de negação do Holocausto.

O TikTok também removerá mensagens de conteúdo prejudicial direcionadas à comunidade LGBTQ+, incluindo a promoção da terapia de conversão.

As equipes de segurança do TikTok, já encarregadas de conter ideologias odiosas como o neonazismo e a supremacia branca, agora também eliminarão "ideologias fechadas", como o nacionalismo branco e a supremacia masculina, de acordo com a empresa.

"Como parte de nossos esforços para evitar que ideologias odiosas ganhem espaço, vamos cortar pela raiz a disseminação de linguagem codificada e símbolos que podem normalizar o discurso e o comportamento de ódio", anunciou o TikTok.

Plataformas de rede sociais como Facebook, Twitter, TikTok e YouTube intensificaram sua luta contra o conteúdo de ódio, à medida que inúmeros protestos antirracistas e pela igualdade de direitos abalaram várias cidades dos Estados Unidos.

O discurso político também vem alimentando a divisão social com a aproximação das eleições presidenciais americanas, marcadas para 3 de novembro.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou proibir o uso do TikTok, de propriedade de uma empresa chinesa, se o aplicativo não ficar sob o controle de empresas americanas antes de 12 de novembro. O presidente acusa - sem provas - a prática de espionagem de usuários por Pequim.

A empresa controladora do TikTok, a ByteDance, está negociando com as gigantes americanas Oracle e Walmart para vender suas operações nos Estados Unidos, onde o aplicativo tem cerca de 100 milhões de usuários.