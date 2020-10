Empresários otimistas nos EUA, embora situação varie por setor, aponta Fed

As empresas americanas estão geralmente otimistas em relação às perspectivas econômicas graças a uma lenta recuperação que permite a alguns setores recontratar trabalhadores, mas a situação difere de acordo com o setor de atividade, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira (21) pelo Federal Reserve (banco central americano).

"A atividade econômica continua crescendo em todas as regiões", enfatiza o Fed em seu relatório de negócios, intitulado "Livro Bege".

Na maioria dos distritos, esta é uma taxa de crescimento de "leve a modesta".

"A evolução da atividade varia muito de acordo com os setores" e a incerteza é grande, acrescentou.

Os pedidos de crédito imobiliário estão em alta, de acordo com o estudo do final de setembro e início de outubro.

No entanto, o setor imobiliário comercial se deteriorou, afetado por lojas e restaurantes atingidos pela pandemia, e por escritórios, em sua maioria vazios, mais de seis meses após as primeiras medidas de confinamento no país.

Em um ritmo lento, a situação do emprego melhora em quase todas as regiões, observa o Fed.

Embora existam 12 milhões de pessoas inscritas no seguro-desemprego, os empregadores têm dificuldade em contratar devido ao temor dos trabalhadores por seus problemas de saúde e da disponibilidade de creches, já que muitas escolas não reabriram após as férias.