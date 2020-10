Espanha é o 1º país da Europa Ocidental a ultrapassar 1 milhão de casos

A Espanha superou nesta quarta-feira, 21, a faixa de um milhão de contaminações por covid-19. A país é primeiro país europeu a superar a marca, com 1.005.295 infecções registradas. As mortes somam 34.366.



A região em torno da capital do país, Madri, é uma das mais afetadas pelo coronavírus. Os números são do Ministério da Saúde espanhol.



A Espanha agora entra para o rol dos seis países com maior número absoluto de casos desde o início da pandemia.



Integram essa lista também, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos (8.294.695 de casos), a Índia (7.651.107), o Brasil (5.273.954), a Rússia (1.438.219) e a Argentina (1.018.999).



Na Europa, a França também se aproxima de superar a marca. Com 26.676 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o país agora soma o total de 957.421 contaminações e 34.048 mortes em decorrência da doença.