Comunicado do Business Wire :Taulia

Taulia, líder em soluções de tecnologia de capital de giro, anunciou hoje a nomeação de Andy Lee como Diretor de Finanças da Cadeia de Suprimentos. Com sede em Nova York, Lee será responsável por expandir as parcerias de financiamento da Taulia, construindo relacionamentos estratégicos e apoiando o desenvolvimento de produtos na América do Norte.

"O próximo passo natural para nossa equipe em crescimento foi trazer internamente alguém com profunda experiência no setor bancário e conhecimento superior no espaço de tecnologia financeira. Andy nos permitirá desenvolver as parcerias financeiras certas para que possamos continuar a oferecer um serviço inovador e valioso a nossos clientes", disse Alexander Mutter, Diretor Geral de Mercado de Capitais na Taulia.

"Nestes tempos sem precedentes, o financiamento da cadeia de suprimentos tem sido uma fonte importante de capital de giro para empresas grandes e pequenas. Estou ansioso por mergulhar de cabeça, impulsionando relacionamentos estratégicos e criando conexões com nossas parcerias norte-americanas que ajudarão a expandir o acesso a estas soluções", disse Andy Lee da Taulia.

Antes de fazer parte da Taulia, Lee passou oito anos no HSBC, com foco em finanças comerciais de contas abertas e desenvolvimento de tecnologia financeira. Lee tem um MBA pela New York University e um diploma de bacharel em ciências pela Wake Forest University.

Sobre a Taulia

A Taulia é líder no fornecimento de soluções de tecnologia de capital de giro com sede em San Francisco, Califórnia. Por meio de uma combinação exclusiva de sua plataforma de tecnologia, pessoas e processos, a Taulia ajuda as empresas a acessar o valor vinculado à sua cadeia de suprimentos. A visão de Taulia é criar um mundo onde todos os negócios prosperem, permitindo que compradores e fornecedores escolham quando pagar e receber. Uma rede de 2 milhões de empresas usa a tecnologia da Taulia, sendo que a empresa processa mais de US$ 500 bilhões todos os anos. A Taulia tem a confiança das maiores empresas do mundo, incluindo Airbus, AstraZeneca e Vodafone. Para mais informação, acesse www.taulia.com

