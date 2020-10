Comunicado do Business Wire :Bacardi

A Bacardi, a maior empresa familiar de destilados do mundo, deu um salto gigante na luta contra as mudanças climáticas e a poluição por plásticos hoje, ao revelar planos para colocar a garrafa de destilados mais sustentável do mundo nas prateleiras até 2023.

A nova garrafa 100% biodegradável substituirá 80 milhões de garrafas plásticas - 3.000 toneladas de plástico - atualmente produzidas pela Bacardi em seu portfólio de marcas todos os anos.

Este movimento revolucionário da Bacardi é possível graças à sua estreita colaboração com a Danimer Scientific, um desenvolvedor e fabricante líder de produtos biodegradáveis. Os plásticos à base de petróleo usados pela Bacardi hoje serão substituídos pelo Nodax? PHA da Danimer Scientific, um biopolímero que deriva dos óleos naturais de sementes de plantas, como palma, canola e soja. Enquanto uma garrafa de plástico normal leva mais de 400 anos para se decompor, a nova garrafa de destilado feita de Nodax? PHA irá se biodegradar em uma ampla variedade de ambientes, incluindo composto, solo, água doce e água do mar, e após 18 meses desaparecerá sem deixar para trás microplásticos nocivos.

O rum BACARDÍ® será a primeira bebida a aparecer na nova garrafa, antes que o material à base de plantas seja lançado para substituir o plástico de uso único em toda a cadeia de abastecimento da Bacardi e nas 200 marcas e rótulos da empresa, incluindo o gin BOMBAY SAPPHIRE®, a vodka GREY GOOSE®, a tequila PATRÓN®, o vermute MARTINI® e o uísque escocês DEWAR'S®.

Ned Duggan, vice-presidente sênior, rum BACARDÍ, disse: "Ao longo de nossos 158 anos de história, a BACARDÍ sempre acreditou no respeito aos recursos naturais do mundo e na atuação responsável, desde o abastecimento sustentável de nossa cana-de-açúcar até a água e a energia utilizadas para fazer nossa cachaça. Agora estamos entusiasmados por sermos pioneiros nesta nova tecnologia de biopolímero para o benefício de todas as marcas da Bacardi e de toda a indústria de bebidas alcoólicas."

Além da nova garrafa de destilados 100% biopolímero, a Bacardi também está criando uma garrafa de papel de origem sustentável. Ao integrar o polímero Nodax? PHA, essa solução alternativa terá credenciais ambientais igualmente fortes, ao mesmo tempo em que garante que a qualidade e o sabor da bebida alcoólica dentro de uma garrafa de papel seja tão excepcional quanto uma de vidro.

Jean-Marc Lambert, vice-presidente sênior de operações globais da Bacardi, disse: "Quando estabelecemos a meta de ser 100% livre de plástico até 2030, sabíamos que seriam necessários avanços inovadores no design de embalagens para torná-la viável, e é exatamente isso que está acontecendo por meio de nossa parceria com a Danimer."

Graças à versatilidade deste novo material inovador, a equipe de Desenvolvimento de Embalagens da Bacardi também resolverá um dos problemas plásticos mais antigos da indústria de bebidas - o revestimento plástico das tampas de garrafas. "Pode parecer pequeno", diz Jean-Marc, "mas adicione isso a cada garrafa produzida globalmente e estaremos falando de muitas toneladas de plástico todos os dias. Assim que tivermos corrigido o problema, abriremos o código da solução para uso de toda a indústria. Não se trata de vantagem competitiva, mas de fazer a coisa certa para o planeta."

O anúncio de hoje pela Bacardi representa um grande passo para a empresa atingir sua meta de ser 100% livre de plástico nos próximos 10 anos. Além de lançar a nova garrafa de biopolímero em 2023, a empresa também se comprometeu a remover todo o seu plástico descartável não essencial, incluindo todos os materiais de caixa de presente de plástico e materiais de ponto de venda de plástico, nos próximos três anos.

O Nodax? PHA foi verificado como uma alternativa verdadeiramente biodegradável aos plásticos petroquímicos pela University of Georgia (UGA) e pelo UGA New Materials Institute em um estudo de 2018. A Danimer Scientific atualmente usa o material para uma ampla gama de aplicações, incluindo bandejas termoformadas, canudos, embalagens de filme flexível e multicamadas, revestimentos, talheres descartáveis e muito mais.

Hoje, o "Nodax? PHA é um dos materiais ecológicos mais promissores do mundo porque oferece a biodegradabilidade que os consumidores exigem sem perder a sensação de qualidade que recebem do plástico tradicional", disse Scott Tuten, diretor de marketing e sustentabilidade da Danimer Scientific. "O material oferece o melhor dos dois mundos e estamos ansiosos para trabalhar com a Bacardi e incorporar PHA em sua embalagem icônica."

Em 2016, a Bacardi liderou a indústria de bebidas ao se comprometer a eliminar todos os canudos plásticos descartáveis em seus coquetéis. E há dois anos, ela iniciou uma colaboração com a Lonely Whale Foundation para remover canudos de plástico descartáveis de bares e restaurantes. O uso de Nodax? PHA pela Danimer Scientific para criar o primeiro canudo plástico totalmente biodegradável do mundo em 2018 complementou essas iniciativas para ajudar a reduzir o impacto global dos resíduos plásticos.

Saiba mais sobre os compromissos de sustentabilidade da Bacardi e sua visão de se tornar a empresa de destilados global mais ambientalmente responsável em https://www.bacardilimited.com/corporate-responsibility/.

Sobre a Bacardi

A Bacardi Limited, a maior empresa de capital fechado do mundo dedicada a bebidas alcoólicas, produz e comercializa bebidas destiladas e vinhos internacionalmente reconhecidos. O portfólio da marca Bacardi Limited conta com um portfólio de mais de 200 marcas e rótulos, entre eles, o rum BACARDÍ®, a vodca GREY GOOSE®, a tequila PATRÓN®, o uísque Blended Scotch DEWAR'S®, o gim BOMBAY SAPPHIRE®, o vermute e os vinhos espumantes MARTINI®, a tequila produzida 100% com agave azul CAZADORES® e outras marcas líderes e emergentes, como o uísque escocês WILLIAM LAWSON'S®, o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN® e a vodca ERISTOFF®. Fundada há mais de 158 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited permanece até hoje uma empresa de propriedade familiar, emprega mais de sete mil pessoas, opera unidades de produção em 11 países e comercializa suas marcas em mais de 170 países. Bacardi Limited se refere ao grupo de empresas Bacardi, inclusive a Bacardi International Limited. Acesse www.bacardilimited.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn ou Instagram.

Sobre a Danimer Scientific

A Danimer Scientific é pioneira na criação de formas mais sustentáveis e naturais de fazer produtos plásticos. O Nodax? PHA da Danimer Scientific possui sete certificações e declarações de compostabilidade industrial e doméstica da TUV AUSTRIA, é biodegradável em ambientes anaeróbicos, solo, água doce e marinhos e é 100% biológico. Todos os biopolímeros da Danimer Scientific, incluindo seu Nodax? PHA, são aprovados pela FDA para contato com alimentos. Para maiores informações, visite www.DanimerScientific.com

Contato com a mídia:Andrew Carney, diretor de Comunicações Corporativas da Europa, Austrália e Nova Zelândia, acarney@bacardi.com

Jessica Merz, diretora de Comunicação Corporativa Global, jmerz@bacardi.com

Anthony Popiel, Dalton Agency em nome da Danimer Scientific, apopiel@daltonagency.com

