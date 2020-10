Aumento das tensões na Nigéria e condenação internacional após morte em manifestação pacífica

Os protestos pacíficos em Lagos, Nigéria, que na terça-feira deixaram ao menos um morto e 25 pessoas feridas, aumentaram sua violência com prédios incendiados pela repressão com armas de fogo, condenada nesta quarta-feira (21) pela UE e ONU.

A União Europeia julgou "crucial que os responsáveis por esses abusos compareçam à Justiça e que prestem contas", enquanto a ONU pediu "o fim da brutalidade e dos abusos policiais na Nigéria".

Apesar do toque de recolher, vários prédios foram incendiados nesta quarta-feira, como a sede de um canal de televisão relacionado a um eminente político do partido no poder, assim como uma estação de ônibus e inúmeros prédios públicos e privados.

O país está abalado pelo sangrento tiroteio de terça-feira contra manifestantes pacíficos. "Terça sangrenta", "Terça sombria" diziam as manchetes de inúmeros jornais nigerianos e nas redes sociais, onde os pedidos de renúncia do presidente Muhammadu Buhari se multiplicam.

A presidência da Nigéria pediu "calma" aos manifestantes em um comunicado publicado nesta quarta-feira pela manhã, sem mencionar a violência do dia anterior.

Milhares de jovens nas grandes cidades da Nigéria vão às ruas há duas semanas para denunciar a violência policial e o poder central. Até ontem, 18 pessoas, entre elas dois policiais, morreram nos protestos.

As mais de 1.000 pessoas que se reuniram na terça-feira no ponto de pedágio de Lekki foram dispersadas com tiros de munição letal, após o anúncio do toque de recolher total para sufocar o movimento de protesto iniciado há quase duas semanas.

Uma jornalista da AFP ouviu disparos perto de Lekki durante a madrugada de terça para quarta-feira, enquanto os distritos de negócios das ilhas de Lagos e todas as lojas dessa cidade de 20 milhões de habitantes permaneciam fechados.

A ONG Anistia Internacional declarou à AFP que vários manifestantes morreram na terça-feira, mas ainda estão tentando "determinar o número exato".

O governador do estado de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, reconheceu no Twitter que houve um morto pelo tiroteio contra manifestantes que desafiaram o toque de recolher na noite de terça-feira em Lagos, capital econômica da Nigéria.

"Tenho a responsabilidade sobre este incidente infeliz e vou trabalhar com o governo federal para elucidar o que aconteceu", escreveu no Twitter o governador.

Sanwo-Olu afirmou ainda que a repressão escapou de seu controle.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram homens vestindo uniformes militares atirando com armas de fogo, mas o Exército chamou as imagens de "fake news".

- Joe Biden e Rihanna -

A polícia mobilizou na terça-feira a unidade antidistúrbios como resposta aos confrontos em várias manifestações.

A indignação tomou conta do país e atravessou fronteiras.

O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ao presidente Buhari e aos militares que "interrompam a violenta repressão que custou a vida de vários manifestantes".

As estrelas da música Beyoncé e Rihanna também reagiram. Beyoncé escreveu no Instagram: "estou com as irmãs e irmãos nigerianos", enquanto Rihanna escreveu no Twitter: "Não suporto ver a tortura e brutalidad que nossos países ainda vivem".