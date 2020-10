Comunicado do Business Wire :IDEMIA

Mastercard fez parceria com a IDEMIA, a líder global em Identidade Aumentada, e MatchMove, uma fintech com sede em Cingapura, no primeiro cartão biométrico piloto, que usa uma impressão digital para autorizar transações em terminais de pagamento em lojas, na Ásia.

O cartão, com nome de produto F.CODE Easy, leva a experiência perfeita e intuitiva da autenticação biométrica de um smartphone para um cartão inteligente. Ele torna as transações mais convenientes, seguras e protegidas, eliminando a necessidade de o titular do cartão fornecer um número PIN ou assinatura, reduzindo assim os pontos de contato em locais públicos.

Desenvolvido pela IDEMIA de acordo com as especificações técnicas e de design da Mastercard, o F.CODE Easy garante privacidade e segurança, armazenando todas as credenciais biométricas no chip do cartão, em vez de um banco de dados central. O cartão sem bateria, que coleta energia dos terminais de pagamento para alimentar seu sensor de impressão digital, foi projetado para ser intuitivo e é certificado pelos padrões ISO pela Mastercard para segurança e conformidade.

MatchMove, um provedor de Banking as a Service em Cingapura, emitirá os cartões biométricos para o piloto no quarto trimestre deste ano. O piloto contará com funcionários da Mastercard, IDEMIA e MatchMove usando os cartões para transações e demonstrações ao vivo para clientes.

"À medida que as pessoas fazem uma mudança permanente para as transações sem contato, o cartão biométrico promete mais opções e maior segurança para os consumidores", disse o vice-presidente executivo de serviços da Mastercard na Ásia-Pacífico, Matthew Driver. "Com o foco da Mastercard no comércio digital, esta solução é uma prova das parcerias inovadoras que a Mastercard promove e evidencia sua missão de fornecer experiências de pagamento rápidas e sem atrito, protegidas em todos os pontos".

A mudança para transações sem toque está em andamento globalmente, já que quase seis em cada 10 consumidores afirmam que a mudança para pagamentos digitais é provável que dure e quase a metade planeja usar dinheiro com menos frequência, mesmo depois que a pandemia de COVID-19 passar, de acordo com um estudo da Mastercard em vários mercados em todo o mundo. Na Ásia-Pacífico, uma grande maioria - 71% na Austrália, 77% na Índia, 73% na China e 62% no Japão - acredita que a mudança para pagamentos sem contato veio para ficar.

Para apoiar o processo de integração para o F.CODE Easy, a IDEMIA fornecerá um conjunto completo de serviços para a MatchMove que permite aos usuários se inscrever em suas próprias casas para a máxima comodidade.

"Estamos orgulhosos de comemorar este marco na nossa jornada para moldar o futuro dos pagamentos movido pela biometria", disse o vice-presidente sênior de instituições financeiras da Ásia-Pacífico na IDEMIA, Vincent Mouret. "Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a Mastercard e a MatchMove para lançar o F.CODE Easy na Ásia e esperamos continuar a trabalhar juntos para fornecer segurança ponta a ponta para fintechs".

MatchMove, que visa democratizar serviços financeiros essenciais usando nuvem avançada e tecnologias móveis, é um dos 21 candidatos às licenças de banco digital de Cingapura.

"Estamos entusiasmados em fazer parceria com a IDEMIA e a Mastercard para ser pioneiro em soluções de ponta que capacitam nossos clientes a fazer pagamentos seguros e protegidos", disse Amar Abrol, diretor comercial na MatchMove. "Aproveitando o F.CODE Easy, podemos permitir vários casos de uso para nossos clientes que, por sua vez, criam maior valor e utilidade para seus clientes, funcionários, fornecedores e parceiros. Estamos ansiosos para trabalhar juntos e apresentar novas soluções inovadoras ao mercado".

