Comunicado do Business Wire :SIAE MICROELETTRONICA

Ooredoo líder em serviços móveis, junto com a SIAE MICROELETTRONICA, uma fornecedora com liderança em tecnologia de rádio por ondas de micro-ondas e milimétricas para backhaul móvel, estabeleceu outro recorde no país, incrementando a capacidade de backhaul móvel para 10Gbps.

A Ooredoo Argélia está trabalhando incessantemente para maximizar sua capacidade de backhaul móvel, estabelecendo uma das infraestruturas de transporte mais avançadas tecnologicamente na região. Esta conquista mais recente faz parte do programa de atualização de backhaul multibanda e e-band para uma infraestrutura multigigabit.

O link de 10 Gbps foi conseguido com a atualização de um link existente operando na largura de banda máxima do canal permitida no país de 1 GHz, para uma configuração 2+0 em uma única antena, dobrando efetivamente a capacidade do link.

"Investir em novas tecnologias é fundamental na construção de redes resilientes capazes de resistir a situações inesperadas", disse o chefe de Engenharia de Transmissão na Ooredoo Argélia, Abdelkrim Melab, e acrescentou "isso foi possível graças à tecnologia da SIAE MICROELETTRONICA e aos serviços profissionais que eles colocaram em prática para nós".

"Temos o prazer de ajudar a Ooredoo a alcançar sua visão de conectividade por meio de nossa experiência", falou o chefe de vendas na África da SIAE MICROELETTRONICA, Nicola Bonzanino.

Sobre a SIAE MICROELETTRONICA

A SIAE MICROELETTRONICA, líder em tecnologia de comunicação sem fio, oferece às operadoras soluções avançadas para transporte, serviços e design de micro-ondas e ondas milimétricas. A SIAE MICROELETTRONICA projeta e produz seus próprios componentes de RF em contato com laboratórios de RF internos e instalações de sala limpa. Com os mais recentes investimentos em SDN e AI/ML, oferecemos às operadoras móveis um kit de ferramentas completo para a ativação do backhaul 5G. Para informações: www.siaemic.com.

Sobre a Ooredoo Argélia:

Em operação na Argélia desde agosto de 2004, a Ooredoo Argélia é a subsidiária argelina do Ooredoo Telecommunications Group, que oferece serviços móveis 3G e 4G para empresas e pessoas. Até 31 de dezembro de 2019, a Ooredoo Argélia registrou um faturamento de 82 bilhões de DZD (dinar argelino) e tinha mais de 12,6 milhões de assinantes. A Ooredoo Argélia é a única operadora móvel que oferece serviços 4G em 48 províncias da Argélia.

