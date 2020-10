Informações contraditórias sobre vítimas após tiroteio contra manifestantes na Nigéria

O governador do estado de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, reconheceu no Twitter que uma pessoa morreu no tiroteio contra manifestantes pacíficos que desafiaram o toque de recolher na terça-feira à noite em Lagos, capital econômica da Nigéria.

Sanwo-Olu havia escrito um pouco antes na rede social que "não houve mortes, ao contrário do que dizem as redes sociais", mas apagou a mensagem pouco depois.

Uma pessoa morreu em um dos hospitais para os quais foram levados os 25 feridos após o tiroteio.

"Chegam informações do hospital de Reddington que confirmam que uma pessoa morreu por um traumatismo na cabeça", afirmou o governador, antes de destacar que este é um "caso isolado".

Sanwo-Olu anunciou a abertura de uma investigação sobre sobre a atuação de "elementos do exército nigeriano mobilizados no pedágio de Lekki", ponto em que aconteceu o tiroteio.

A Anistia Internacional afirmou que vários manifestantes faleceram no ataque e que estava tentando confirmar o número de vítimas fatais.