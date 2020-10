Comunicado do Business Wire :Euro Pacific International Bank

Hoje, o Euro Pacific Bank divulgou o seguinte comunicado:

O Euro Pacific International Bank não foi contatado por nenhum regulador estrangeiro ou autoridade tributária sobre as alegações imprecisas tidas como factuais em uma notícia publicada em 18 de outubro de 2020 na Age, uma organização de notícias australiana que trabalha com o New York Times. Agradecemos a oportunidade de fornecer as informações corretas a qualquer autoridade governamental e estamos dispostos a dedicar pessoalmente a essas agências tanto tempo quanto seja necessário para demonstrar-lhes, nos escritórios do Banco, a força de nossos programas de conformidade de primeira classe.

O ex-funcionário do Euro Pacific Bank que conversou com essa empresa de notícias fez uma série de alegações sem base e sem fundamento sobre o Banco, assim como um ex-policial australiano, que agora trabalha como consultor contratado. Nenhum deles teve qualquer contato com o Banco sobre suas políticas e programas de conformidade, nem tem conhecimento atual sobre o Banco, seus executivos ou suas práticas de conformidade.

Como o Banco tem compartilhado repetidamente com repórteres sempre persistentes, os regulamentos bancários e os estatutos legais restringem a divulgação pública de informações de contas de clientes privados. Seguimos a lei e não acreditamos que a imprensa tenha direito a informações bancárias privadas. No entanto, o Banco pode assegurar que todas as nossas contas são regularmente sujeitas a revisão adicional, e quaisquer contas não conformes são rejeitadas ou fechadas de acordo com os rigorosos e contínuos programas de conformidade do Banco.

O Euro Pacific Bank está em conformidade com todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis às suas operações comerciais e deixa isso claro em seu site, para todos os clientes e parceiros de negócios atuais e potenciais: aqui.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201021005414/pt/

Departamento de Conformidade do Euro Pacific Bank Contato: Daniel Kramer, Porta-voz Telefone: (949) 415-8721 E-mail: compliance@europacbank.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.