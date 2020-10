Argentina é o 5º no mundo a superar 1 milhão de casos

A Argentina ultrapassou ontem a barreira de um milhão de casos do novo coronavírus, informou o governo, o que torna do país o quinto do mundo a superar a marca, de acordo com a Universidade Johns Hopkins - na frente estão EUA, Índia, Brasil e Rússia.



O país tem agora 1.002.662 pessoas infectadas e 26.716 mortos, apesar dos esforços do governo, que impôs uma longa quarentena, para tentar conter o avanço do vírus logo no começo da pandemia. Nas últimas semanas, com a reabertura da economia, houve um forte aumento no número de casos em cidades do interior do país.

A preocupação das autoridades é com o atendimento, pois a ocupação dos leitos de UTI por pacientes infectados pelo novo coronavírus ultrapassa os 64%, com províncias mais afastadas já temendo um colapso.



O índice de mortalidade na Argentina por coronavírus é de 579 pessoas por milhão de habitantes, o que coloca o país como o 15º pior índice de óbitos em todo o mundo. "Não sei explicar, mas a pandemia tem uma duração inesperada em toda a América", disse o ministro da Saúde, Ginés González García. (Com agências internacionais)





