Comunicado do Business Wire :Temenos AG

Temenos (SIX: TEMN), a empresa de software de serviços bancários, anunciou hoje que o Banco de Crédito e Inversiones (BCI), o terceiro maior banco do Chile, selecionou a tecnologia avançada da Temenos para lançar um novo banco corporativo no Peru. O BCI escolheu o Temenos Transact, incluindo a solução de pagamentos, e também o Temenos Infinity, o produto bancário digital de omnicanal, para conduzir sua estratégia de crescimento e oferecer serviços bancários corporativos e de financiamento comercial para empresas principalmente chilenas com operações no Peru, assim como clientes corporativos peruanos. Usando a tecnologia da Temenos, o novo banco planeja o lançamento para 2021.

O BCI é especializado em poupança e depósitos, corretagem de valores mobiliários, gestão de ativos e seguros. O banco tem sede no Chile e também operações na Flórida, nos Estados Unidos. O Temenos Transact, com sua funcionalidade rica e pré-configurada de core banking, sustentará o banco em fase de desenvolvimento no Peru, que proporcionará a escala e agilidade para chegar até os clientes corporativos. O BCI utilizará a abordagem de Banco Modelo Temenos, que está em conformidade com as regulamentações peruanas e incorpora as melhores práticas comerciais locais para acelerar o processo de licença bancária e lançar seu novo banco corporativo no Peru.

Com o Temenos Infinity, o banco se beneficiará do produto bancário digital omnicanal líder, que abrange o envolvimento do cliente, desde a aquisição até a retenção de longo prazo. Ao implantar o Temenos Infinity e o Temenos Transact, o BCI Peru poderá oferecer operações simplificadas e excelentes experiências digitais para o cliente. A arquitetura de tecnologia ágil da Temenos ajudará o novo banco a automatizar a área administrativa e atender com eficiência os seus clientes corporativos com soluções personalizadas que variam desde depósitos, empréstimos e pagamentos até garantias.

O BCI também aproveitará a funcionalidade de pagamentos da Temenos para oferecer suporte a pagamentos internacionais de seus clientes corporativos. A tecnologia da Temenos oferece suporte aos mais recentes aprimoramentos de mensagens SWIFT, taxas de juros e permite uma transição suave da LIBOR para taxas livres de risco (RFRs).

Eduardo Nazal, diretor administrativo, Desenvolvimento de Estratégia Internacional, declarou:"Selecionamos a Temenos como nosso parceiro estratégico de tecnologia para nos apoiar em nosso plano de crescimento no Peru. A tecnologia avançada, a escala e a experiência internacional da Temenos a tornaram o parceiro ideal. Também ficamos impressionados com a forte presença da empresa nas Américas, assim como com sua capacidade de oferecer implementações rápidas mesmo nestes tempos. O BCI no Peru se beneficiará das melhores práticas locais incorporadas e esperamos um lançamento tranquilo no próximo ano. Ao lançar um novo banco no Peru e usar a tecnologia da Temenos como o nosso diferenciador, aspiramos ter um banco de última geração para bancos empresariais na região."

Enrique Ramos O'Reilly, diretor administrativo, América Latina e Caribe, disse: "Estamos entusiasmados com a parceria com o BCI Bank, um dos principais grupos financeiros da América Latina, e esperamos expandir nosso relacionamento no futuro. A nossa tecnologia inovadora fornecerá uma plataforma bancária ágil para o BCI lançar rapidamente o seu novo banco corporativo no Peru e oferecer produtos inovadores e experiências digitais aos seus clientes corporativos. Investimos extensivamente para oferecer a tecnologia de nuvem e de IA mais avançada e uma rica funcionalidade de banco corporativo. Com os nossos produtos básicos, de pagamentos e de banco digital, o BCI se beneficiará de operações otimizadas e eficientes e apoiará seus clientes com soluções personalizadas. A Temenos tem uma presença forte e crescente em toda a América Latina, e esta assinatura consolidou nossa posição no Peru, nosso quarto cliente no país."

A Temenos foi recentemente reconhecida como um líder em The Forrester Wave?: Digital Banking Processing Platforms (Corporate Banking) Q3 2020, refletindo o seu investimento e inovação em sua plataforma nativa em nuvem com tecnologia de IA incorporada para promover a transformação digital do banco corporativo. O Temenos Transact é um sistema de core banking integrado com componentes implantáveis, que cobre todas as áreas de banco corporativo, incluindo empréstimos corporativos, finanças comerciais, pagamentos e gerenciamento de caixa e liquidez, com a adição de análises e conformidade incorporadas. Também oferece recursos do início ao fim para que as empresas iniciem todas as transações, desde O financiamento comercial até pagamentos e cash sweep.

Sobre o BCI Bank

O Banco de Crédito e Inversiones (SSE: Bci) é o terceiro maior banco privado do Chile em receita. O Bci foi fundado há mais de 80 anos e possui mais de 270 centros bancários em todo o Chile. Possui operações na Flórida, EUA e escritórios de representação no México, Lima, São Paulo, Madrid, Bogotá e Xangai. Nos Estados Unidos, o Bci possui e opera a agência do Bci Miami, o Bci Securities e o City National Bank of Florida, que foi adquirido em 2015, tornando o Bci a primeira instituição financeira chilena a possuir um banco nos Estados Unidos.

O Bci é reconhecido por seus altos padrões de governança corporativa, transparência e solidez financeira. O Bci foi reconhecido pelo World Finance Banking como a "Melhor Corporação Bancária" e "Melhor Banco Privado". O Bci também foi reconhecido entre os top cinquenta da lista Fortune Change the World, 1º "Best Place to Work" no Chile em 2019 pela Great Place to Work, entre outros reconhecimentos relacionados à governança corporativa, responsabilidade social corporativa e inclusão financeira.

Ao final do segundo trimestre de 2020, o Bci tinha 14,5% de participação de mercado no mercado chileno, com mais de US$ 74 bilhões em ativos e US$ 47 bilhões em empréstimos. A solidez do banco apresenta uma das mais altas classificações de crédito do setor bancário de Mercados Emergentes, com classificação A da Standard and Poor's e Fitch e A2 da Moody's.

Sobre a Temenos

A Temenos AG (SIX: TEMN) é a líder mundial em software bancário. Mais de 3.000 bancos em todo o mundo, incluindo 41 dos 50 maiores bancos, contam com a Temenos para processar as transações diárias e as interações com clientes de mais de 500 milhões de clientes bancários. A Temenos oferece software de front office, banco central, pagamentos e administração de fundos nativos e agnósticos em nuvem, permitindo que os bancos ofereçam experiências de cliente omnicanal sem atrito e ganhem excelência operacional.

O software Temenos é comprovadamente capaz de permitir que seus clientes de alto desempenho alcancem taxas de custo-receita de 26,8%, metade da média da indústria e retornos sobre o patrimônio de 29%, três vezes a média da indústria. Esses clientes também investem 51% de seu orçamento de TI em crescimento e inovação versus manutenção, o que é o dobro da média da indústria, provando que o investimento em TI dos bancos está agregando valor tangível aos seus negócios.

Para mais informações, acesse www.temenos.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201021005293/pt/

Jessica Wolfe e Scott Rowe Relações públicas globais da Temenos Tel.: +1 610 232 2793 & +44 20 7423 3857 E-mail : press@temenos.com Alistair Kellie e Andrew Adie Newgate Communications em nome da Temenos Tel.: +44 20 7680 6550 E-mail: allnewgatetemenos@newgatecomms.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.