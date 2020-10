Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) publicou hoje um artigo técnico que destaca a necessidade da ampliação de testes de desempenho independentes em sistemas de assistência ao condutor de modo a incluírem cenários noturnos de escuridão. A mudança lidaria com uma lacuna nos protocolos de teste atuais, que abordam principalmente condições à luz do dia e negligenciam em grande medida os riscos a pedestres apresentados por sistemas de assistência ao condutor que atuam de modo deficiente em condições noturnas de escuridão.

Side by side comparison of images produced by automotive camera and Velodyne's Velarray lidar in dark conditions with streetlights and low beam headlights. (Graphic: Velodyne Lidar, Inc.)

O artigo técnico, intitulado "Melhoria da frenagem automática de emergência para pedestres (PAEB) em condições noturnas de escuridão" ["Improving Pedestrian Automatic Emergency Braking (PAEB) in Dark, Nighttime Conditions"] pode ser baixado aqui.

Mais de seis mil pedestres são mortos a cada ano em acidentes de trânsito nos Estados Unidos, e a grande maioria das fatalidades ocorre em condições de escuridão. Para combater essas tragédias, a maioria dos novos veículos oferece sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS) equipados com frenagem automática de emergência para pedestres (Pedestrian Automatic Emergency Braking, PAEB) como um recurso padrão ou opcional.

Sistemas de PAEB permitem que veículos realizem a frenagem automática quando pedestres se encontram em sua trajetória e os condutores não empreendem ações suficientes para evitar uma colisão iminente. No entanto, os sistemas atuais que utilizam tecnologia de câmera e radar falham frequentemente na proteção de pedestres em condições de escuridão, de acordo com testes independentes realizados pela Associação Nacional de Segurança Rodoviária (National Highway Traffic Safety Association, NHTSA) e pela Associação Automobilística Americana (American Automobile Association, AAA).

Para refletir as condições reais, o artigo técnico propõe a ampliação de protocolos futuros para testes de PAEB que incluam situações de condução em cenários noturnos de escuridão. Os novos testes seriam realizados a uma luminosidade ambiente inferior a 1 lux, utilizando faróis de baixa emissão e sem iluminação nas vias de tráfego. Essa mudança forneceria ao público informações úteis sobre o desempenho de sistemas de detecção de pedestres em condições de baixa luminosidade presentes em vias públicas.

Para demonstrar como funcionariam os testes ampliados, o artigo técnico detalha os resultados de testes de PAEB em cenários noturnos conduzidos pela própria Velodyne. Os testes avaliaram um sistema de PAEB de alta classificação que utiliza a tecnologia atual baseada em câmera e radar, e o sistema de PAEB da Velodyne que emprega sensores lidar e o software Vella? da Velodyne. Nessas condições noturnas, o sistema de PAEB baseado em câmera e radar falhou em cinco cenários, ao passo que o sistema à base de sensores lidar evitou a colisão em todas as situações testadas.

"Para condições noturnas de escuridão, tão perigosas para os pedestres, é imprescindível que as organizações de avaliação de veículos ampliem seus testes de PAEB para incluir cenários de luminosidade ambiente inferior a 1 lux", frisou David Heeren, gerente sênior de marketing de produtos da Velodyne Lidar. "Os testes realizados pela NHTSA e pela AAA demonstram que o desempenho em condições noturnas representa uma importante oportunidade de melhoria nos sistemas de PAEB atuais. Os testes da Velodyne comprovam a eficácia de nossa solução baseada em sensores lidar, que pode aprimorar os recursos de segurança funcional de veículos e enfrentar cenários que causam a morte de milhares de pedestres todos os anos."

