Confiscados em Miami monólitos africanos de até 1.000 a.C

Autoridades americanas confiscaram uma carga de pedras talhadas proveniente do Camarões, conhecidas como "monólitos de Ikom", que datam dos anos 200 a 1.000 antes de Cristo, informou nesta terça-feira (20) a alfândega do aeroporto de Miami.

Segundo investigadores, estas esculturas tinham sido exportadas aos Estados Unidos com documentos fraudulentos e serão repatriadas ao Camarões, informou o escritório de proteção de aduanas (CBP, na sigla em inglês), em um comunicado, sem detalhar a quantidade de objetos confiscados.

"O CBP tem um papel fundamental na proteção da propriedade cultural e na prevenção do tráfico ilícito", disse Robert Del Toro, diretor portuário interino do CBP no aeroporto de Miami.

"Este é apenas o exemplo mais recente de como nossas equipes vigilantes do CBP trabalham com seus parceiros federais para fazer cumprir as leis internacionais de repatriação de artefatos antigos", acrescentou.

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, os monólitos de Ikom provêm da região do povoado de Ikom, no estado de Cross River, no sul da Nigéria e fronteiriço ao Camarões.

Em cada comunidade, as pedras apareceram dispostas em círculos, uma diante da outra. Contêm forma de escritura e sistema codificado de informação e cada uma é única em seu desenho e execução.