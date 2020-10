Comunicado do Business Wire :JSR Life Sciences, LLC

A JSR Life Sciences, LLC anunciou hoje que está aumentando sua presença na Europa com uma instalação de última geração recentemente expandida que irá colocalizar as principais operações europeias para suas empresas afiliadas KBI Biopharma e Selexis SA. As duas empresas combinadas ocuparão 8.700 metros quadrados no campus Stellar 32 dentro da ZIPLO de Genebra (Zona Industrial Plan-les-Ouates). As instalações expandidas da KBI Biopharma permitirão à empresa oferecer a fabricação de fármacos biológicos cGMP clínicos a granel para clientes europeus. Os novos espaços de trabalho da Selexis permitirão à empresa atender à crescente demanda por suas tecnologias e serviços de desenvolvimento de linha de células de mamíferos altamente especializados. Juntas, as empresas preveem a criação de mais de 250 novos empregos altamente técnicos nas novas instalações.

A JSR Life Sciences investiu nas operações colocalizadas para ajudar a atender às necessidades de sua base de clientes europeus. Este arranjo facilitará opções adicionais para os clientes alavancarem a eficiência para integrar a plataforma de expressão de proteína SUREtechnologyTM da Selexis com o processo avançado da KBI e ferramentas de desenvolvimento analítico.

"A JSR Life Sciences tem orgulho de ter as melhores empresas focadas em traduzir as ideias dos clientes em novos produtos biológicos que estão melhorando a vida dos pacientes em todo o mundo", disse Tim Lowery, presidente da JSR Life Sciences. "Este investimento estratégico em nossas operações europeias cria novas opções ao vincular os principais pontos fortes de nossas afiliadas, aumenta a eficiência e, em última análise, acelera a capacidade de nossos clientes de trazer produtos inovadores de ciências biológicas para o mercado. Além disso, a KBI e a Selexis se beneficiarão da extensa base industrial biofarmacêutica, recursos técnicos avançados e ofertas de educação especializada nesta região."

A nova instalação de fabricação de substâncias biológicas a granel de 5.600 metros quadrados da KBI Biopharma está programada para entrar em operação em meados de 2022 e criará mais de 200 cargos técnicos em desenvolvimento, operações e garantia de qualidade. A partir desta instalação, a KBI fornecerá aos clientes substância medicamentosa a granel cGMP para atender aos requisitos de seus ensaios clínicos. Os recursos expandidos incluem dois trens de fabricação cGMP de uso único de 2.000 L com desenvolvimento de processos e laboratórios de teste analítico no local. Os testes de controle de qualidade cGMP para liberação e testes em processo serão realizados no local nas novas instalações de Genebra, enquanto os testes de cGMP de substância e estabilidade do medicamento permanecerão nos laboratórios KBI Biopharma BVBA em Leuven, Bélgica.

A área ocupada da Selexis em Genebra aumentará 200% e está programada para entrar em operação em meados de 2021. O novo espaço incluirá laboratório, escritório, área de saúde/bem-estar e espaços comuns para funcionários. Ao longo da expansão, a Selexis manteve seu compromisso com a Responsabilidade Social Corporativa (RSC), investindo em um edifício certificado pela Minergie (um padrão de construção suíço voltado para construções com demandas acima da média de qualidade, conforto e energia) com balanço energético 20 % melhor do que as recomendações suíças para recursos e conservação de energia1. As plantas baixas suportam as necessidades técnicas exclusivas dos fluxos de trabalho da linha celular Selexis, incluindo a segregação em todo o departamento e sistemas de monitoramento de última geração. Além de novas suítes de desenvolvimento de linha celular padrão, a nova instalação também incluirá duas suítes de cultura de células separadas para acomodar linhas de células específicas do cliente em quarentena ou espaços de linha de células dedicados ao cliente.

"Esta expansão é a base de nossa estratégia de crescimento europeu, que se baseia nas tecnologias inovadoras de linha de células da Selexis e na forte experiência da KBI na fabricação de produtos biológicos para atender às necessidades dos requisitos de ensaios clínicos de nossos clientes. A nova instalação nos permite aumentar o engajamento com uma base mais ampla de clientes com os quais podemos fazer parceria de forma mais eficaz devido à nossa presença local ", disse Dirk Lange, presidente e CEO da KBI Biopharma e CEO da Selexis SA. "À medida que a ciência avança, pesquisas e tratamentos se tornam cada vez mais complexos e sofisticados, e estamos totalmente preparados para acompanhar as necessidades de nossos clientes, fornecendo a mais recente descoberta de ciências biológicas e tecnologia de desenvolvimento. Além disso, ao colocalizar essas operações, as sinergias para uma linha celular rápida e desenvolvimento de processos e introdução à fabricação serão enormes, o que vemos como uma verdadeira vantagem para nossa base de clientes."

A instalação do Stellar 32 permanece no centro de empresas industriais altamente diversificadas em Genebra. Oferece fácil acesso para clientes e funcionários, localizado próximo à autoestrada A1, Aeroporto de Genebra e transporte público, incluindo ônibus, bondes e várias ferrovias. O local também fornecerá acesso conveniente a um hotel três estrelas, bem como a um restaurante e academia.

Sobre a JSR Life Sciences, LLC

JSR Life Sciences, LLC está comprometida com o avanço da saúde humana em todo o mundo como um parceiro estratégico para empresas que descobrem, desenvolvem e entregam produtos para tratar doenças e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Com sede em Sunnyvale, Califórnia, a JSR Life Sciences opera uma rede de instalações de fabricação, laboratórios de P&D; e escritórios de vendas. A família de empresas JSR Life Sciences inclui Crown Bioscience, KBI Biopharma, Inc., Medical & Biological Laboratories Co., LTD., Selexis SA e outras afiliadas em toda a Europa e na região da Ásia-Pacífico.

Sobre a KBI Biopharma, Inc.

A KBI Biopharma é uma organização premiada de serviços de contrato biofarmacêutico que fornece serviços de biomanufatura e desenvolvimento acelerado de medicamentos totalmente integrados para empresas farmacêuticas e de biotecnologia em todo o mundo. Com cada um de nossos mais de 300 clientes parceiros, trabalhamos de perto para personalizar e acelerar rapidamente seus programas de desenvolvimento de medicamentos. Construído sobre uma base de recursos analíticos de classe mundial, oferecemos desenvolvimento de processos eficientes e serviços de fabricação de cGMP clínicos e comerciais para programas de terapia celular, microbiana e de mamíferos. Temos escritórios em Durham e Research Triangle Park (NC), Boulder e Louisville (CO), The Woodlands (TX), Genebra, Suíça e Leuven, Bélgica. Mais informações estão disponíveis em www.kbibiopharma.com.

Sobre a Selexis SA

Selexis SA, uma JSR Life Sciences Company, é líder global no desenvolvimento de linha celular com a melhor tecnologia modular da classe e soluções altamente especializadas que permitem que a indústria de ciências biológicas descubra, desenvolva e comercialize rapidamente medicamentos e vacinas inovadores. Nossos parceiros globais estão utilizando as tecnologias Selexis para desenvolver mais de 130 medicamentos em desenvolvimento clínico e na fabricação de oito produtos comerciais. Como parte de um processo abrangente de desenvolvimento de medicamentos, as tecnologias da Empresa encurtam os prazos de desenvolvimento e reduzem os riscos de fabricação. Mais informações estão disponíveis em www.selexis.com.

1 O "Model Regulations of the Cantons in the Energy Sector" (MuKEn) é o "pacote geral" de regulamentações do modelo de legislação energética no setor de construção que os cantões desenvolveram em conjunto com base em sua experiência de implementação.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201020006313/pt/

Consultas da mídia Mike Beyer Sam Brown Inc. +1 312-961-2502 mikebeyer@sambrown.com

Consultas de empresas Missy Bindseil JSR North America Holdings, Inc. JSR Life Sciences, LLC +1 830-237-9527 mbindseil@jsr-nahq.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.