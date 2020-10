Míssil disparado por Israel cai no sul da Síria

Um míssil israelense impactou um povoado da província de Quneitra, no sul da Síria, anunciou na quarta-feira (noite de terça, 20, no Brasil) a agência de informação estatal síria Sana.

O míssil teria caído em uma escola, segundo a agência, que não deu maiores detalhes.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos também informou sobre um disparo de míssil na região, destacando que o projétil era, "provavelmente", israelense.

A ONG acrescentou que o ataque impactou uma base das milícias pró-iranianas.

Além da Rússia, o Irã, inimigo de Israel, tem sido um apoio essencial do regime de Damasco durante a guerra civil que deixou mais de 380.000 mortos e deslocou milhões desde que começou, em 2011, com a repressão brutal às manifestações contra o governo.

Israel realizou centenas de bombardeios aéreos e disparos de mísseis contra a Síria desde o começo da guerra, em particular contra as forças iranianas e libanesas do Hezbollah pró-iraniano, bem como contra as tropas do governo sírio.

O exército israelense não costuma reivindicar a autoria de bombardeios isolados.