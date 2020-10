Meadows diz que ainda há itens em aberto sobre pacote e que negociação continuará

O chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, afirmou que ainda há "itens em aberto" sobre o pacote fiscal negociado entre republicanos e democratas. Nesta tarde, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, conversaram por telefone sobre as tratativas, que devem continuar durante a semana, de acordo com Meadows.



No domingo, Pelosi havia dado um prazo de 48 horas, que terminaria hoje, para que um entendimento sobre os estímulos fiscais fosse alcançado, com o objetivo de garantir que o projeto fosse aprovado no Congresso antes das eleições de 3 de novembro. "O prazo era artificial", declarou Meadows, em entrevista à CNBC.



De acordo com o chefe de gabinete da Casa Branca, a proposta dos republicanos é de um pacote de US$ 1,88 trilhão, mas os democratas ainda defendem um montante acima de US$ 2 trilhões. "O maior obstáculo continua sendo a presidente Pelosi", criticou.



Meadows disse que a Casa Branca continuará "empenhada" em alcançar o acordo ainda nesta semana, juntamente com o líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell. Em sua conta oficial no Twitter, porém, McConnell informou que colocará para votação um pacote menor, que prevê a extensão do Programa de Proteção à Folha de Pagamento (PPP, na sigla em inglês), voltado para pequenas e médias empresas.



Clareza



Porta-voz da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, Drew Hammill afirmou no Twitter que ela conversou durante "aproximadamente 45 minutos" nesta terça-feira com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, sobre um possível novo pacote fiscal. De acordo com o funcionário, a conversa "deu mais clareza e pontos em comum" no tema, "no momento em que eles se movem mais perto de um acordo".



Hammill não deu mais detalhes sobre o diálogo, por ora. Mais cedo, o chefe de gabinete da Casa Branca afirmou que há itens em aberto e que a negociação continuará.